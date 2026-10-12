RTL Direkt ,
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RTG dana: Kako dostavlja robot poštar, tko je dobio Nobela za književnost?Prikaži više
Teme danaU večernjem terminu od ponedjeljka do četvrtka Mojmira Pastorčić u emisiji RTL Direkt donosi najvažnije dnevne događaje direktno i sa stavom. Nezaobilazna večernja informativna emisija RTL Direkt prati sve što se događa u Hrvatskoj i svijetu, nudeći gledateljima informacije koje su relevantne, aktualne i od interesa. Profesionalnim pristupom i angažiranim novinarstvom Mojmira Pastorčić vodi gledatelje kroz ključne trenutke dana, pružajući im sveobuhvatan pregled događanja, čime RTL Direkt ostaje pouzdan izvor vijesti i komentara koji oblikuju svakodnevni život naših gledatelja. Kroz aktualnosti, intervjue i analize, RTL Direkt nastoji pružiti sveobuhvatan pregled dnevnih događaja, od politike do sporta i zabave. RTL Direkt je prisutan svugdje i izvještava o svemu, s vama i za vas – naše gledatelje.Žanr: Informativni programDržava: Hrvatska
Sezona 26U večernjem terminu od ponedjeljka do četvrtka Mojmira Pastorčić u emisiji RTL Direkt donosi najvažnije dnevne događaje direktno i sa stavom. Nezaobilazna večernja informativna emisija RTL Direkt prati sve što se događa u Hrvatskoj i svijetu, nudeći gledateljima informacije koje su relevantne, aktualne i od interesa. Profesionalnim pristupom i angažiranim novinarstvom Mojmira Pastorčić vodi gledatelje kroz ključne trenutke dana, pružajući im sveobuhvatan pregled događanja, čime RTL Direkt ostaje pouzdan izvor vijesti i komentara koji oblikuju svakodnevni život naših gledatelja. Kroz aktualnosti, intervjue i analize, RTL Direkt nastoji pružiti sveobuhvatan pregled dnevnih događaja, od politike do sporta i zabave. RTL Direkt je prisutan svugdje i izvještava o svemu, s vama i za vas – naše gledatelje.Država: Hrvatska
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