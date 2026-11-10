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RTL Direkt ,

Teme dana Epizoda 0

Gošća Direkta Ivana Kekin o otkazima u Vinogradskoj bolnici nakon imenovanja Dijane Zadravec.

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Dostupno još 29 dana
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  • Teme dana

  • Sezona 26

5:34
RTL Direkt - Teme dana - RTL Direkt 09.11.2026.: Ograničene cijene na adventu

RTL Direkt 09.11.2026.: Ograničene cijene na ...

Možda je upitan Bijeli Božić - ali ćemo imati sigurno zamrznuti Božić sa zamrznutim cijenama kobasica i kuhanog vina, no ne u svim gradovima.
Dostupno još 29 dana
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1:53
RTL Direkt - Teme dana - RTL Direkt 09.11.2026.: Ivana Kekin o otkazima radiologa

RTL Direkt 09.11.2026.: Ivana Kekin o otkazima ...

Gošća Direkta Ivana Kekin o otkazima u Vinogradskoj bolnici nakon imenovanja Dijane Zadravec.
Dostupno još 29 dana
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5:24
RTL Direkt - Teme dana - RTL Direkt 09.11.2026.: Djeca i AI savjeti

RTL Direkt 09.11.2026.: Djeca i AI savjeti

Paralelni roditelj ušuljao se u dom - vaš sin i kćer mu se povjeravaju više nego vama - možemo li se boriti protiv chatbot djetinjstva.
Dostupno još 29 dana
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3:40
RTL Direkt - Teme dana - RTL Direkt 09.11.2026.: RTG dana

RTL Direkt 09.11.2026.: RTG dana

Kineska Mata Hari zavela gazdu najmoćnije firme na svijetu, u Mađarskoj uhićen Orbanov brat, u Australiji piton zgrabio koalu.
Dostupno još 29 dana
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4:25
RTL Direkt - Teme dana - RTL Direkt 05.11.2026.: Socijalizam u američkoj kampanji

RTL Direkt 05.11.2026.: Socijalizam u američkoj ...

Dostupno zdravstvo i školstvo, jeftiniji stanovi, porezi za milijardere: što žele američki demokratski socijalisti koji su pomeli izbore.
Dostupno još 25 dana
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3:23
RTL Direkt - Teme dana - RTL Direkt 05.11.2026.: RTG dana

RTL Direkt 05.11.2026.: RTG dana

U sat vremena 18 tisuća prijava za poticaje za električna vozila. Prosvjedi u Francuskoj. Ronaldo odlazi iz reprezentacije.
Dostupno još 25 dana
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5:28
RTL Direkt - Teme dana - RTL Direkt 05.11.2026.: Otkazi radiologa u Vinogradskoj

RTL Direkt 05.11.2026.: Otkazi radiologa u ...

'Ne želimo raditi u strahu, a radiologe je nemoguće zamijeniti', samo za Direkt kaže jedna od osmero liječnika koji su dali otkaz zbog Dijane Zadravec.
Dostupno još 25 dana
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1:11
RTL Direkt - Teme dana - RTL Direkt 04.11.2026.: RTG dana

RTL Direkt 04.11.2026.: RTG dana

Zagreb proglašen najboljom božićnom destinacijom. Država se ispričala Rimcu zbog popisa poreznih dužnika. Bob Dylan kod pape.
Dostupno još 24 dana
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5:34
RTL Direkt - Teme dana - RTL Direkt 04.11.2026.: Optužbe o drogi

RTL Direkt 04.11.2026.: Optužbe o drogi

Je li moguće da 10% zaposlenih u državnim institucijama šmrče kokain, kako tvrdi Mato Franković. Pitali smo saborske zastupnike bi li se testirali.
Dostupno još 24 dana
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12:04
RTL Direkt - Teme dana - RTL Direkt 04.11.2026.: Analiza američkih izbora

RTL Direkt 04.11.2026.: Analiza američkih izbora

Kakav udarac Trumpu: demokrati osvojili većinu u Kongresu. Zašto hrvatski poduzetnici otvaraju šampanjac i je li Trump izgubio moć: analizira profesor Zoran Kurelić.
Dostupno još 24 dana
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0:37
RTL Direkt - Teme dana - RTL Direkt 04.11.2026.: Posljednji ispraćaj Miše Kovača

RTL Direkt 04.11.2026.: Posljednji ispraćaj Miše ...

Na zagrebačkom Mirogoju u krugu obitelji pokopan Mišo Kovač.
Dostupno još 24 dana
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4:06
RTL Direkt - Teme dana - RTL Direkt 04.11.2026.: Kineski automobili

RTL Direkt 04.11.2026.: Kineski automobili

Prvi put u Hrvatskoj najprodavaniji auto je kineski. Zašto Europa gubi bitku protiv Kineza?
Dostupno još 24 dana
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0:42
RTL Direkt - Teme dana - RTL Direkt 03.11.2026.: Navijači protiv novog stadiona

RTL Direkt 03.11.2026.: Navijači protiv novog ...

Talijanska kartonska kutija ili nešto drugo? Kada ćemo doznati sudbinu maksimirskog stadiona?
Dostupno još 23 dana
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4:28
RTL Direkt - Teme dana - RTL Direkt 03.11.2026.: Šibenik se oprašta od Miše

RTL Direkt 03.11.2026.: Šibenik se oprašta od Miše

Posljednji put putuje Dalmacijom: Kako se od njega oprostio rodni Šibenik.
Dostupno još 23 dana
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5:09
RTL Direkt - Teme dana - RTL Direkt 03.11.2026.: Oproštaj od Miše Kovača

RTL Direkt 03.11.2026.: Oproštaj od Miše Kovača

30 tisuća ljudi na Poljudu uglas pjevalo MIšine pjesme.
Dostupno još 23 dana
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2:34
RTL Direkt - Teme dana - RTL Direkt 03.11.2026.: RTG dana

RTL Direkt 03.11.2026.: RTG dana

Studentski rad ulazi u staž, nogometaš umro nakon sudara s golmanom. Mogging je riječ godine prema Collinsovom rječniku.
Dostupno još 23 dana
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13:00
RTL Direkt - Teme dana - RTL Direkt 02.11.2026.: Musk i sudbina Ukrajine

RTL Direkt 02.11.2026.: Musk i sudbina Ukrajine

Je li sudbina Ukrajine u rukama Elona Muska i je li Trump danas saveznik Putin? Gošća Direkta Vesna Pusić.
Dostupno još 22 dana
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8:36
RTL Direkt - Teme dana - RTL Direkt 02.11.2026.: Oproštaj od Miše Kovača

RTL Direkt 02.11.2026.: Oproštaj od Miše Kovača

Štorije o Miši koje još niste čuli: za Direkt govore glazbenici i novinari, Vuco, Zdenka Kovačiček i Alka Vuica.
Dostupno još 22 dana
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2:05
RTL Direkt - Teme dana - RTL Direkt 02.11.2026.: Arhitekti o Maksimiru

RTL Direkt 02.11.2026.: Arhitekti o Maksimiru

Mimovi su kompliment, navijači neće kisnuti, još nije sve izgubljeno: ekskluzivno za Direkt govore najtraženiji arhitekti: Fantini i Rossi, autori pobjedničke ideje za Maksimir.
Dostupno još 22 dana
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3:56
RTL Direkt - Teme dana - RTL Direkt 29.10.2026.: Cijene uoči Svih svetih

RTL Direkt 29.10.2026.: Cijene uoči Svih svetih

Uoči Svih svetih: jesu li poskupjeli lampioni i cvijeće i kako proći najjeftinije?
Dostupno još 18 dana
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1:14
RTL Direkt - Teme dana - RTL Direkt 29.10.2026.: Vučić o izborima u Srbiji

RTL Direkt 29.10.2026.: Vučić o izborima u Srbiji

"Gori ste od talibana" - poručio Vučić studentima i ispričao se talibanima.
Dostupno još 18 dana
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2:45
RTL Direkt - Teme dana - RTL Direkt 29.10.2026.: Rimcu ukraden Bugatti

RTL Direkt 29.10.2026.: Rimcu ukraden Bugatti

Mate Rimac sam lovio lopova koji mu je ukrao 2 i pol milijuna vrijedan Bugatti.
Dostupno još 18 dana
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4:56
RTL Direkt - Teme dana - RTL Direkt 29.10.2026.: Viteški red pod povećalom

RTL Direkt 29.10.2026.: Viteški red pod povećalom

Što je tajnoviti viteški red čiji član želi postati Grlić Radman? Razgovarali smo s drugim političarima vitezovima i zmajevima.
Dostupno još 18 dana
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8:15
RTL Direkt - Teme dana - RTL Direkt 29.10.2026.: Prognoza za Sve svete

RTL Direkt 29.10.2026.: Prognoza za Sve svete

Stiže nam zimsko vrijeme: hladnoća, kiša. Gdje bi mogao pasti snijeg? Gošća: zamjenica ravnateljica DHMZ-a Petra Mikuš.
Dostupno još 18 dana
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4:43
RTL Direkt - Teme dana - RTL Direkt 28.10.2026.: Trap i stavovi mladih

RTL Direkt 28.10.2026.: Trap i stavovi mladih

Prihvaćaju li zbog glazbe seksualizaciju žena i tradicionalne rodne uloge? Prvo hrvatsko istraživanje o tome kako trap utječe na stavove mladih.
Dostupno još 17 dana
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2:50
RTL Direkt - Teme dana - RTL Direkt 28.10.2026.: Kazna za prodaju štenaca

RTL Direkt 28.10.2026.: Kazna za prodaju štenaca

Umirovljenik na plotu oglasio da prodaje štence, dobio kaznu od 600 eura.
Dostupno još 17 dana
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3:52
RTL Direkt - Teme dana - RTL Direkt 28.10.2026.: Zabrana energetskih pića

RTL Direkt 28.10.2026.: Zabrana energetskih pića

15-godišnjaci piju i po 7 limenki energetskih pića dnevno. Država će ih potpuno zabraniti mlađima od 18.
Dostupno još 17 dana
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2:57
RTL Direkt - Teme dana - RTL Direkt 28.10.2026.: O Srbiji i Izraelu Mirjana Rakić

RTL Direkt 28.10.2026.: O Srbiji i Izraelu ...

Vučić planirao osporiti pobjedu studenata i silom ostati na vlasti. O Srbiji i Izraelu: Mirjana Rakić.
Dostupno još 17 dana
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1:24
RTL Direkt - Teme dana - RTL Direkt 2026 28.10.2026.: Tragedija u Španjolskoj

RTL Direkt 2026 28.10.2026.: Tragedija u ...

Što je uzrok tragedije u Španjolskoj? Jedne od najtežih željezničkih nesreća u posljednjih 15 godina.
Dostupno još 17 dana
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0:43
RTL Direkt - Teme dana - RTL Direkt 27.10.2026.. Odgođeni poticaji

RTL Direkt 27.10.2026.. Odgođeni poticaji

Zbog navale kupaca, ponovno odgođene prijave za poticaje za električne aute.
Dostupno još 16 dana
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2:21
RTL Direkt - Teme dana - RTL Direkt 27.10.2026.. RTG dana

RTL Direkt 27.10.2026.. RTG dana

Bivša misica optužila Trumpa za silovanje. Horvatinčić pušten iz Remetinca. Planule karte za Orašara.
Dostupno još 16 dana
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4:51
RTL Direkt - Teme dana - RTL Direkt 27.10.2026.: Istraga požara u Omišu

RTL Direkt 27.10.2026.: Istraga požara u Omišu

6 ljudi je umrlo, prošlo je 75 dana: zašto i dalje ne znamo uzrok požara u Omišu? Hoće li itko odgovarati?
Dostupno još 16 dana
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13:06
RTL Direkt - Teme dana - RTL Direkt 27.10.2026.: Napadi na režimske medije

RTL Direkt 27.10.2026.: Napadi na režimske medije

Gašenje tabloida, smjene na RTS-u: prvi potez nove vlasti je obračun s režimskim medijima. Što čeka Srbiju? Gost: Tonino Picula.
Dostupno još 16 dana
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4:17
RTL Direkt - Teme dana - RTL Direkt 27.10.2026.: Riječ godine 'maxxing'

RTL Direkt 27.10.2026.: Riječ godine 'maxxing'

Sleepmaxxing, proteinmaxxing, vibemaxxing. SVEMAXXING. Kako je 'maxxing'postala riječ godine.
Dostupno još 16 dana
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7:39
RTL Direkt - Teme dana - RTL Direkt 26.10.2026.: Reakcije na novu vlast u Srbiji

RTL Direkt 26.10.2026.: Reakcije na novu vlast u ...

Kako su na novu vlast reagirale zvijezde: Za Direkt govore Bajaga, Konstrakta, Anđelka i SARS.
Dostupno još 15 dana
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7:16
RTL Direkt - Teme dana - RTL Direkt 26.10.2026.: Uživo iz Ćacilanda Zoran Kesić

RTL Direkt 26.10.2026.: Uživo iz Ćacilanda Zoran ...

Pao je Ćaciland, simbol Vučićeve Srbije. Odakle nam se večeras javlja satiričar Zoran Kesić.
Dostupno još 15 dana
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1:15
RTL Direkt - Teme dana - RTL Direkt 22.10.2026.: Prosvjed u Beogradu

RTL Direkt 22.10.2026.: Prosvjed u Beogradu

Više od 200 tisuća ljudi na prosvjedu u Srbiji.
Dostupno još 11 dana
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1:48
RTL Direkt - Teme dana - RTL Direkt 22.10.2026.: Vučićev završni skup

RTL Direkt 22.10.2026.: Vučićev završni skup

Deseci tisuća ljudi na završnom skupu Studentske liste u Beogradu. Vučić ih u zatvorenoj dvorani nazvao najgorim lopužama.
Dostupno još 11 dana
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2:48
RTL Direkt - Teme dana - RTL Direkt 22.10.2026.: RTG dana

RTL Direkt 22.10.2026.: RTG dana

U Airbnb apartmanima više ne morate prati suđe, New York zabranjuje kočije s konjima. Izložba prihvatljive odjeće u Sjevernoj Koreji.
Dostupno još 11 dana
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6:04
RTL Direkt - Teme dana - RTL Direkt 22.10.2026.: NYT objavio listu sto najboljih serija 21. stoljeća

RTL Direkt 22.10.2026.: NYT objavio listu sto ...

The New York Times objavio listu sto najboljih serija snimljenih u 21. stoljeću. Na prvom mjestu Breaking Bad.
Dostupno još 11 dana
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3:22
RTL Direkt - Teme dana - RTL Direkt 21.10.2026.: RTG dana

RTL Direkt 21.10.2026.: RTG dana

Obilna i kiša i poplave u Splitu. Kako je izgledao čovjek prije 350 tisuća godina. Astronaut vrijedan milijun dolara na zagrebačkom aerodromu.
Dostupno još 10 dana
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4:08
RTL Direkt - Teme dana - RTL Direkt 21.10.2026.: Rast plaća vs. inflacija

RTL Direkt 21.10.2026.: Rast plaća vs. inflacija

Kako su cijene benzina, stanovanja i režija pojele rast plaća, koja je realno samo 36 eura veća nego lani.
Dostupno još 10 dana
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1:17
RTL Direkt - Teme dana - RTL Direkt 21.10.2026.: Trump i Putin o Ukrajini

RTL Direkt 21.10.2026.: Trump i Putin o Ukrajini

Je li Trump okrenuo leđa Ukrajini i postao Putinov saveznik?
Dostupno još 10 dana
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0:50
RTL Direkt - Teme dana - RTL Direkt 21.10.2026.: Božićnice u Sloveniji i Hrvatskoj

RTL Direkt 21.10.2026.: Božićnice u Sloveniji i ...

U Sloveniji će svi zaposleni dobiti božićnicu u iznosu od najmanje 740,94 eura.
Dostupno još 10 dana
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8:37
RTL Direkt - Teme dana - RTL Direkt 20.10.2026.: Je li se nacističko divljanje moglo spriječiti?

RTL Direkt 20.10.2026.: Je li se nacističko ...

Boji li se policija Torcide i je li se nacističko divljanje moglo spriječiti? Gost Direkta: Ranko Ostojić.
Dostupno još 9 dana
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4:40
RTL Direkt - Teme dana - RTL Direkt 20.10.2026.: Pomicanje sata i posljedice

RTL Direkt 20.10.2026.: Pomicanje sata i ...

U nedjelju se mijenja vrijeme: pomiču se satovi, mrak pada ranije, pada i raspoloženje.
Dostupno još 9 dana
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0:43
RTL Direkt - Teme dana - RTL Direkt 20.10.2026.: Otac kažnjen zbog šamara

RTL Direkt 20.10.2026.: Otac kažnjen zbog šamara

Otac u Dubrovniku kažnjen jer je ošamario sina zbog pušenja marihuane.
Dostupno još 9 dana
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3:01
RTL Direkt - Teme dana - RTL Direkt 20.10.2026.: RTG dana

RTL Direkt 20.10.2026.: RTG dana

Do 20% poskupljuju avio karte, Trump bi da se New Mexico zove New America. Ricky Gervais jedva čeka Zagreb.
Dostupno još 9 dana
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1:11
RTL Direkt - Teme dana - RTL Direkt 19.10.2026.: Deset godina Plenkovića

RTL Direkt 19.10.2026.: Deset godina Plenkovića

10 godina Andreja Plenkovića na vlasti.
Dostupno još 8 dana
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0:22
RTL Direkt - Teme dana - RTL Direkt 19.10.2026.: Najava filma Štriguni

RTL Direkt 19.10.2026.: Najava filma Štriguni

Bili smo na premijeri hrvatskog horora, Štriguni. Čega se boji jedan od glavnih glumaca Rade Šerbeždija?
Dostupno još 7 dana
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6:08
RTL Direkt - Teme dana - RTL Direkt 19.10.2026.: Torcida i prijetnje novinarima

RTL Direkt 19.10.2026.: Torcida i prijetnje ...

Od pokušaja ubojstva do seksualnih delikata. 426 prekršaja i 212 kaznenih djela iza sebe imaju 23 huligana. Ali samo pet zatvorskih kazni. Gdje je zapelo?
Dostupno još 8 dana
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1:25
RTL Direkt - Teme dana - RTL Direkt 19.10.2026.: RTG dana

RTL Direkt 19.10.2026.: RTG dana

Jakov Jozinović odgodio koncert u Beogradu. Katie Zacharia nakon 5 dana dobila otkaz. Riječki ronilac u sportskoj kući slavnih.
Dostupno još 8 dana
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1:02
RTL Direkt - Teme dana - RTL Direkt 19.10.2026.: Musk predstavio leteću Teslu

RTL Direkt 19.10.2026.: Musk predstavio leteću ...

Elon Musk predstavio leteću Teslu.
Dostupno još 8 dana
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7:47
RTL Direkt - Teme dana - RTL Direkt 19.10.2026.: Plenkovićeva desetogodišnja ocjena

RTL Direkt 19.10.2026.: Plenkovićeva ...

10 godina Andreja Plenkovića na vlasti: analiziramo uspjehe i neuspjehe. Gost: komunikacijski stručnjak Krešimir Macan.
Dostupno još 8 dana
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5:08
RTL Direkt - Teme dana - RTL Direkt 19.10.2026.: Neredi i policijski sat u Francuskoj

RTL Direkt 19.10.2026.: Neredi i policijski sat u ...

Opljačkane trgovine, zapaljene zgrade i ulice kao ratna zona: što se to događa u Francuskoj? U Parizu od večeras policijski sat.
Dostupno još 8 dana
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4:25
RTL Direkt - Teme dana - RTL Direkt 15.10.2026.: Nedostatak sestara u Zadru

RTL Direkt 15.10.2026.: Nedostatak sestara u Zadru

Tražilo ih se 68, javilo se 9. Zašto medicinske sestre ne žele raditi u zadarskoj bolnici?
Dostupno još 4 dana
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1:40
RTL Direkt - Teme dana - RTL Direkt 15.10.2026.: Torcidin skandal u Splitu

RTL Direkt 15.10.2026.: Torcidin skandal u Splitu

'Ustaj Adolfe' usred Splita. Kako je Torcida osramotila i Hajduk i Split i cijelu Hrvatsku.
Dostupno još 4 dana
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2:39
RTL Direkt - Teme dana - RTL Direkt 15.10.2026.: RTG dana

RTL Direkt 15.10.2026.: RTG dana

Što je najviše poskupjelo u godinu dana? Nove fotografije maksimirskog stadiona. Neredi u Albaniji.
Dostupno još 4 dana
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5:00
RTL Direkt - Teme dana - RTL Direkt 15.10.2026.: Gost: Maro Alavanja

RTL Direkt 15.10.2026.: Gost: Maro Alavanja

Komunikacijski stručnjak Maro Alavanja o Vučićevim kritikama izvještavanja hrvatskih medija o izborima u Srbiji.
Dostupno još 4 dana
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5:34
RTL Direkt - Teme dana - RTL Direkt 15.10.2026: Vučić prosvjeduje

RTL Direkt 15.10.2026: Vučić prosvjeduje

Nije navikao na kritiku, pa prosvjeduje: Vučiću smeta kako hrvatski mediji izvještavaju o izborima u Srbiji.
Dostupno još 4 dana
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6:15
RTL Direkt - Teme dana - RTL Direkt 14.10.2026.: Odakle salmonela baš u rajčicama?

RTL Direkt 14.10.2026.: Odakle salmonela baš u ...

Odakle salmonela baš u rajčicama, i koje je povrće posebno rizično? Savjeti dekanice Prehrambeno biotehnološkog fakulteta.
Dostupno još 3 dana
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3:19
RTL Direkt - Teme dana - RTL Direkt 14.10.2026.: Nikad skuplji sprovodi

RTL Direkt 14.10.2026.: Nikad skuplji sprovodi

600 eura običan lijes, 3000 eura klasičan sprovod. Je li inflacija stigla do groblja i koliko košta smrt?
Dostupno još 3 dana
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2:23
RTL Direkt - Teme dana - RTL Direkt 14.10.2026.: Stižu strože prometne kazne

RTL Direkt 14.10.2026.: Stižu strože prometne ...

Stižu strože prometne kazne: za vožnju romobilom prije 14., 3000 eura. Za driftanje 5000 plus zatvor.
Dostupno još 3 dana
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4:20
RTL Direkt - Teme dana - RTL Direkt 14.10.2026.: Praznici u 2027. godini

RTL Direkt 14.10.2026.: Praznici u 2027. godini

I Praznik rada i Velika Gospa i Božić padaju za vikend. Zašto je 2027. najgora godina za spajanje?
Dostupno još 3 dana
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2:26
RTL Direkt - Teme dana - RTL Direkt 14.10.2026.: RTG dana

RTL Direkt 14.10.2026.: RTG dana

Još jedna žrtva požara u Omišu. Pilot zbog krivog koda napravio pomutnju. Trump se hrva s tigrom. 40 godina za ubojstvo Tupaca. Gdje povoljno letjeti?
Dostupno još 3 dana
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2:00
RTL Direkt - Teme dana - RTL Direkt 13.10.2026.: Plenković napao oporbu u Saboru

RTL Direkt 13.10.2026.: Plenković napao oporbu u ...

Andrej Plenković u Saboru oporbu nazvao destruktivcima i agresivcima te im poručio da će sigurno izgubiti izbore.
Dostupno još 2 dana
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0:38
RTL Direkt - Teme dana - RTL Direkt 13.10.2026.: Prva presica glasnogovornice Bijele kuće

RTL Direkt 13.10.2026.: Prva presica ...

Svijet je upoznao glasnogovornicu Bijele kuće - Katie Zacharia, koja je održala prvu press konferenciju.
Dostupno još 2 dana
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5:55
RTL Direkt - Teme dana - RTL Direkt 13.10.2026.: Zašto u Hrvatskoj žene i dalje vode brigu o svemu?

RTL Direkt 13.10.2026.: Zašto u Hrvatskoj žene i ...

Peglaju i peru, brinu za djecu i idu na roditeljske sastanke: zašto 2026. u Hrvatskoj žene i dalje vode brigu o svemu?
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5:49
RTL Direkt - Teme dana - RTL Direkt 13.10.2026.: Gost: Boro Vujović

RTL Direkt 13.10.2026.: Gost: Boro Vujović

Može li maksimalni porez smanjiti cijenu najma? Gost RTL Direkta Boro Vujović, stručnjak za tržište nekretninama.
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2:28
RTL Direkt - Teme dana - RTL Direkt 13.10.2026.: RTG dana

RTL Direkt 13.10.2026.: RTG dana

Boeing iznad Korenice poslao signal za otmicu. Nestašica goriva na Baliju. Hakirani hladnjaci u francuskim supermarketima.
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0:48
RTL Direkt - Teme dana - RTL Direkt 13.10.2026.: Djevojčica oživjela na sprovodu

RTL Direkt 13.10.2026.: Djevojčica oživjela na ...

U malom selu u Gvatemali djevojčica usred ispraćaja otvorila lijes i izašla iz njega.
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1:25
RTL Direkt - Teme dana - RTL Direkt 13.10.2026.: Porez na prazne stanove

RTL Direkt 13.10.2026.: Porez na prazne stanove

Tomašević najavio maksimalni porez na nekretnine za stanove koji su prazni ili se iznajmljuju turistima.
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2:44
RTL Direkt - Teme dana - RTL Direkt 12.10.2026.: RTG dana

RTL Direkt 12.10.2026.: RTG dana

Papa ide na operaciju pluća. Otkrivene najopasnije zemlje na svijetu. Tigar u Britaniji pojeo posjetitelja zoološkog.
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1:36
RTL Direkt - Teme dana - RTL Direkt 12.10.2026.: Pogubljenje u SAD-u

RTL Direkt 12.10.2026.: Pogubljenje u SAD-u

Amerikanci planiraju uživo prenositi pogubljenje čovjeka pred streljačkim vodom.
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5:15
RTL Direkt - Teme dana - RTL Direkt 12.10.2026.: Pregovori o minimalcu

RTL Direkt 12.10.2026.

Između 70 i 130 tisuća radnika zarađuje 800 eura mjesečno. Koliki bi trebao biti minimalac i gdje je u Europi najniži?
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0:40
RTL Direkt - Teme dana - RTL Direkt 12.10.2026.: Dabar pregrizao kablove

RTL Direkt 12.10.2026.: Dabar pregrizao kablove

1600 ljudi u BIH bez struje zbog jednog dabra.
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5:18
RTL Direkt - Teme dana - RTL Direkt 12.10.2026.: Zabrane koncerata

RTL Direkt 12.10.2026.: Zabrane koncerata

U Koprivnici otkazali Bajagu, u Srbiji prijete da će otkazati Jakova Jozinovića. Zašto su zabrane opet u modi?
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7:50
RTL Direkt - Teme dana - RTL Direkt 12.10.2026.: Gost Direkta Davor Štern

RTL Direkt 12.10.2026.: Gost Direkta Davor Štern

Može li ruski dizel smanjiti cijene na europskim pumpama? Gost Direkta energetski stručnjak Davor Štern.
Dostupno još 1 dan
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