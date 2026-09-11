RTL Direkt - Sezona 26 - RTL Direkt 11.09.2026.

RTL Direkt ,
Teme dana 10.09.2026. 1% turista više. Je li sezona stvarno bila izvanredna kao što kaže ministar turizma? Gdje su Nijemci i zašto nam sezona traje najkraće u Europi? 25 godina od 11. rujna. Razgovarali smo sa svjedocima napada. Kako se promijenio svijet? Tisuće u Beogradu na skupu podrške Zoranu Kesiću kojem je nakon 13 godina ukinuta emisija. Je li razlog trošak ili politika? Srpski satiričar uživo iz Beograda. Vlada zamrzava cijenu grijanja. Taksi bez vozača vozi Zagrebom. Japanci protiv nove karte svijeta. Ako Republikanci pobijede na izborima, svaki Amerikanac će dobiti 5000 dolara, obećao Trump. MOLIM? 8 milijuna litara piva. Zašto je u Hrvatskoj pala proizvodnja piva ako smo drugi najveći pivopije u Europi?Prikaži više
Sezona 26U večernjem terminu od ponedjeljka do četvrtka Mojmira Pastorčić u emisiji RTL Direkt donosi najvažnije dnevne događaje direktno i sa stavom. Nezaobilazna večernja informativna emisija RTL Direkt prati sve što se događa u Hrvatskoj i svijetu, nudeći gledateljima informacije koje su relevantne, aktualne i od interesa. Profesionalnim pristupom i angažiranim novinarstvom Mojmira Pastorčić vodi gledatelje kroz ključne trenutke dana, pružajući im sveobuhvatan pregled događanja, čime RTL Direkt ostaje pouzdan izvor vijesti i komentara koji oblikuju svakodnevni život naših gledatelja. Kroz aktualnosti, intervjue i analize, RTL Direkt nastoji pružiti sveobuhvatan pregled dnevnih događaja, od politike do sporta i zabave. RTL Direkt je prisutan svugdje i izvještava o svemu, s vama i za vas – naše gledatelje.Država: Hrvatska