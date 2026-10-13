RTL Direkt ,
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Amerikanci planiraju uživo prenositi pogubljenje čovjeka pred streljačkim vodom.Prikaži više
Teme danaU večernjem terminu od ponedjeljka do četvrtka Mojmira Pastorčić u emisiji RTL Direkt donosi najvažnije dnevne događaje direktno i sa stavom. Nezaobilazna večernja informativna emisija RTL Direkt prati sve što se događa u Hrvatskoj i svijetu, nudeći gledateljima informacije koje su relevantne, aktualne i od interesa. Profesionalnim pristupom i angažiranim novinarstvom Mojmira Pastorčić vodi gledatelje kroz ključne trenutke dana, pružajući im sveobuhvatan pregled događanja, čime RTL Direkt ostaje pouzdan izvor vijesti i komentara koji oblikuju svakodnevni život naših gledatelja. Kroz aktualnosti, intervjue i analize, RTL Direkt nastoji pružiti sveobuhvatan pregled dnevnih događaja, od politike do sporta i zabave. RTL Direkt je prisutan svugdje i izvještava o svemu, s vama i za vas – naše gledatelje.Žanr: Informativni programDržava: Hrvatska
Sezona 26U večernjem terminu od ponedjeljka do četvrtka Mojmira Pastorčić u emisiji RTL Direkt donosi najvažnije dnevne događaje direktno i sa stavom. Nezaobilazna večernja informativna emisija RTL Direkt prati sve što se događa u Hrvatskoj i svijetu, nudeći gledateljima informacije koje su relevantne, aktualne i od interesa. Profesionalnim pristupom i angažiranim novinarstvom Mojmira Pastorčić vodi gledatelje kroz ključne trenutke dana, pružajući im sveobuhvatan pregled događanja, čime RTL Direkt ostaje pouzdan izvor vijesti i komentara koji oblikuju svakodnevni život naših gledatelja. Kroz aktualnosti, intervjue i analize, RTL Direkt nastoji pružiti sveobuhvatan pregled dnevnih događaja, od politike do sporta i zabave. RTL Direkt je prisutan svugdje i izvještava o svemu, s vama i za vas – naše gledatelje.Država: Hrvatska
5:18
RTL Direkt 12.10.2026.: Zabrane koncerata
U Koprivnici otkazali Bajagu, u Srbiji prijete da će otkazati Jakova Jozinovića. Zašto su zabrane opet u modi?
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5:15
RTL Direkt 12.10.2026.
Između 70 i 130 tisuća radnika zarađuje 800 eura mjesečno. Koliki bi trebao biti minimalac i gdje je u Europi najniži?
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2:44
RTL Direkt 12.10.2026.: RTG dana
Papa ide na operaciju pluća. Otkrivene najopasnije zemlje na svijetu. Tigar u Britaniji pojeo posjetitelja zoološkog.
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1:36
RTL Direkt 12.10.2026.: Pogubljenje u SAD-u
Amerikanci planiraju uživo prenositi pogubljenje čovjeka pred streljačkim vodom.
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0:40
RTL Direkt 12.10.2026.: Dabar pregrizao kablove
1600 ljudi u BIH bez struje zbog jednog dabra.
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7:50
RTL Direkt 12.10.2026.: Gost Direkta Davor Štern
Može li ruski dizel smanjiti cijene na europskim pumpama? Gost Direkta energetski stručnjak Davor Štern.
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5:00
RTL Direkt 08.10.2026.: Spor oko BCG cjepiva
Hoće li drama sa cjepivom postati pogonsko gorivo za skeptike - hoće li se zbog svega ukinuti cijepljenje protiv tuberkuloze?
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2:52
RTL Direkt 08.10.2026.: RTG dana
RTG dana: Kako dostavlja robot poštar, tko je dobio Nobela za književnost?
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