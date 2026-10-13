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RTL Direkt ,

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Između 70 i 130 tisuća radnika zarađuje 800 eura mjesečno. Koliki bi trebao biti minimalac i gdje je u Europi najniži?

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Dostupno još 29 dana

  • Teme dana

  • Sezona 26

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