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RTL Direkt ,

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U psihijatrijskim ustanovama ne postupa se nehumano samo prema odraslima, nego i prema djeci. Za Direkt govori majka djevojčice koja je u Zagrebu proživjela torturu.

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