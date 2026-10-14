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RTL Direkt ,

Teme dana Epizoda 0

U malom selu u Gvatemali djevojčica usred ispraćaja otvorila lijes i izašla iz njega.

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Dostupno još 29 dana

  • Teme dana

  • Sezona 26

5:55
RTL Direkt - Teme dana - RTL Direkt 13.10.2026.: Zašto u Hrvatskoj žene i dalje vode brigu o svemu?

RTL Direkt 13.10.2026.: Zašto u Hrvatskoj žene i ...

Peglaju i peru, brinu za djecu i idu na roditeljske sastanke: zašto 2026. u Hrvatskoj žene i dalje vode brigu o svemu?
Dostupno još 29 dana
2:28
RTL Direkt - Teme dana - RTL Direkt 13.10.2026.: RTG dana

RTL Direkt 13.10.2026.: RTG dana

Boeing iznad Korenice poslao signal za otmicu. Nestašica goriva na Baliju. Hakirani hladnjaci u francuskim supermarketima.
Dostupno još 29 dana
0:48
RTL Direkt - Teme dana - RTL Direkt 13.10.2026.: Djevojčica oživjela na sprovodu

RTL Direkt 13.10.2026.: Djevojčica oživjela na ...

U malom selu u Gvatemali djevojčica usred ispraćaja otvorila lijes i izašla iz njega.
Dostupno još 29 dana
2:00
RTL Direkt - Teme dana - RTL Direkt 13.10.2026.: Plenković napao oporbu u Saboru

RTL Direkt 13.10.2026.: Plenković napao oporbu u ...

Andrej Plenković u Saboru oporbu nazvao destruktivcima i agresivcima te im poručio da će sigurno izgubiti izbore.
Dostupno još 29 dana
5:49
RTL Direkt - Teme dana - RTL Direkt 13.10.2026.: Gost: Boro Vujović

RTL Direkt 13.10.2026.: Gost: Boro Vujović

Može li maksimalni porez smanjiti cijenu najma? Gost RTL Direkta Boro Vujović, stručnjak za tržište nekretninama.
Dostupno još 29 dana
0:38
RTL Direkt - Teme dana - RTL Direkt 13.10.2026.: Prva presica glasnogovornice Bijele kuće

RTL Direkt 13.10.2026.: Prva presica ...

Svijet je upoznao glasnogovornicu Bijele kuće - Katie Zacharia, koja je održala prvu press konferenciju.
Dostupno još 29 dana
1:25
RTL Direkt - Teme dana - RTL Direkt 13.10.2026.: Porez na prazne stanove

RTL Direkt 13.10.2026.: Porez na prazne stanove

Tomašević najavio maksimalni porez na nekretnine za stanove koji su prazni ili se iznajmljuju turistima.
Dostupno još 29 dana
5:18
RTL Direkt - Teme dana - RTL Direkt 12.10.2026.: Zabrane koncerata

RTL Direkt 12.10.2026.: Zabrane koncerata

U Koprivnici otkazali Bajagu, u Srbiji prijete da će otkazati Jakova Jozinovića. Zašto su zabrane opet u modi?
Dostupno još 28 dana
5:15
RTL Direkt - Teme dana - RTL Direkt 12.10.2026.: Pregovori o minimalcu

RTL Direkt 12.10.2026.

Između 70 i 130 tisuća radnika zarađuje 800 eura mjesečno. Koliki bi trebao biti minimalac i gdje je u Europi najniži?
Dostupno još 28 dana
2:44
RTL Direkt - Teme dana - RTL Direkt 12.10.2026.: RTG dana

RTL Direkt 12.10.2026.: RTG dana

Papa ide na operaciju pluća. Otkrivene najopasnije zemlje na svijetu. Tigar u Britaniji pojeo posjetitelja zoološkog.
Dostupno još 28 dana
1:36
RTL Direkt - Teme dana - RTL Direkt 12.10.2026.: Pogubljenje u SAD-u

RTL Direkt 12.10.2026.: Pogubljenje u SAD-u

Amerikanci planiraju uživo prenositi pogubljenje čovjeka pred streljačkim vodom.
Dostupno još 28 dana
0:40
RTL Direkt - Teme dana - RTL Direkt 12.10.2026.: Dabar pregrizao kablove

RTL Direkt 12.10.2026.: Dabar pregrizao kablove

1600 ljudi u BIH bez struje zbog jednog dabra.
Dostupno još 28 dana
7:50
RTL Direkt - Teme dana - RTL Direkt 12.10.2026.: Gost Direkta Davor Štern

RTL Direkt 12.10.2026.: Gost Direkta Davor Štern

Može li ruski dizel smanjiti cijene na europskim pumpama? Gost Direkta energetski stručnjak Davor Štern.
Dostupno još 28 dana
1:15
RTL Direkt - Teme dana - RTL Direkt 08.10.2026.: Puca li AI balon?

RTL Direkt 08.10.2026.: Puca li AI balon?

Mogu li se šefovi umjetno inteligentnih mega tvrtki sami kontrolirati - hoće li puknuti AI balon?
Dostupno još 24 dana
2:52
RTL Direkt - Teme dana - RTL Direkt 08.10.2026.: RTG dana

RTL Direkt 08.10.2026.: RTG dana

RTG dana: Kako dostavlja robot poštar, tko je dobio Nobela za književnost?
Dostupno još 24 dana
5:00
RTL Direkt - Teme dana - RTL Direkt 08.10.2026.: Spor oko BCG cjepiva

RTL Direkt 08.10.2026.: Spor oko BCG cjepiva

Hoće li drama sa cjepivom postati pogonsko gorivo za skeptike - hoće li se zbog svega ukinuti cijepljenje protiv tuberkuloze?
Dostupno još 24 dana

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