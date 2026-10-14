RTL Direkt - Teme dana - RTL Direkt 13.10.2026.: Zašto u Hrvatskoj žene i dalje vode brigu o svemu?

RTL Direkt ,
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Peglaju i peru, brinu za djecu i idu na roditeljske sastanke: zašto 2026. u Hrvatskoj žene i dalje vode brigu o svemu?Prikaži više
Teme danaU večernjem terminu od ponedjeljka do četvrtka Mojmira Pastorčić u emisiji RTL Direkt donosi najvažnije dnevne događaje direktno i sa stavom. Nezaobilazna večernja informativna emisija RTL Direkt prati sve što se događa u Hrvatskoj i svijetu, nudeći gledateljima informacije koje su relevantne, aktualne i od interesa. Profesionalnim pristupom i angažiranim novinarstvom Mojmira Pastorčić vodi gledatelje kroz ključne trenutke dana, pružajući im sveobuhvatan pregled događanja, čime RTL Direkt ostaje pouzdan izvor vijesti i komentara koji oblikuju svakodnevni život naših gledatelja. Kroz aktualnosti, intervjue i analize, RTL Direkt nastoji pružiti sveobuhvatan pregled dnevnih događaja, od politike do sporta i zabave. RTL Direkt je prisutan svugdje i izvještava o svemu, s vama i za vas – naše gledatelje.Žanr: Informativni programDržava: Hrvatska
Sezona 26U večernjem terminu od ponedjeljka do četvrtka Mojmira Pastorčić u emisiji RTL Direkt donosi najvažnije dnevne događaje direktno i sa stavom. Nezaobilazna večernja informativna emisija RTL Direkt prati sve što se događa u Hrvatskoj i svijetu, nudeći gledateljima informacije koje su relevantne, aktualne i od interesa. Profesionalnim pristupom i angažiranim novinarstvom Mojmira Pastorčić vodi gledatelje kroz ključne trenutke dana, pružajući im sveobuhvatan pregled događanja, čime RTL Direkt ostaje pouzdan izvor vijesti i komentara koji oblikuju svakodnevni život naših gledatelja. Kroz aktualnosti, intervjue i analize, RTL Direkt nastoji pružiti sveobuhvatan pregled dnevnih događaja, od politike do sporta i zabave. RTL Direkt je prisutan svugdje i izvještava o svemu, s vama i za vas – naše gledatelje.Država: Hrvatska
5:55
RTL Direkt 13.10.2026.: Zašto u Hrvatskoj žene i ...
Peglaju i peru, brinu za djecu i idu na roditeljske sastanke: zašto 2026. u Hrvatskoj žene i dalje vode brigu o svemu?
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2:28
RTL Direkt 13.10.2026.: RTG dana
Boeing iznad Korenice poslao signal za otmicu. Nestašica goriva na Baliju. Hakirani hladnjaci u francuskim supermarketima.
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0:48
RTL Direkt 13.10.2026.: Djevojčica oživjela na ...
U malom selu u Gvatemali djevojčica usred ispraćaja otvorila lijes i izašla iz njega.
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2:00
RTL Direkt 13.10.2026.: Plenković napao oporbu u ...
Andrej Plenković u Saboru oporbu nazvao destruktivcima i agresivcima te im poručio da će sigurno izgubiti izbore.
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5:49
RTL Direkt 13.10.2026.: Gost: Boro Vujović
Može li maksimalni porez smanjiti cijenu najma? Gost RTL Direkta Boro Vujović, stručnjak za tržište nekretninama.
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0:38
RTL Direkt 13.10.2026.: Prva presica ...
Svijet je upoznao glasnogovornicu Bijele kuće - Katie Zacharia, koja je održala prvu press konferenciju.
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1:25
RTL Direkt 13.10.2026.: Porez na prazne stanove
Tomašević najavio maksimalni porez na nekretnine za stanove koji su prazni ili se iznajmljuju turistima.
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5:18
RTL Direkt 12.10.2026.: Zabrane koncerata
U Koprivnici otkazali Bajagu, u Srbiji prijete da će otkazati Jakova Jozinovića. Zašto su zabrane opet u modi?
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5:15
RTL Direkt 12.10.2026.
Između 70 i 130 tisuća radnika zarađuje 800 eura mjesečno. Koliki bi trebao biti minimalac i gdje je u Europi najniži?
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2:44
RTL Direkt 12.10.2026.: RTG dana
Papa ide na operaciju pluća. Otkrivene najopasnije zemlje na svijetu. Tigar u Britaniji pojeo posjetitelja zoološkog.
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1:36
RTL Direkt 12.10.2026.: Pogubljenje u SAD-u
Amerikanci planiraju uživo prenositi pogubljenje čovjeka pred streljačkim vodom.
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0:40
RTL Direkt 12.10.2026.: Dabar pregrizao kablove
1600 ljudi u BIH bez struje zbog jednog dabra.
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7:50
RTL Direkt 12.10.2026.: Gost Direkta Davor Štern
Može li ruski dizel smanjiti cijene na europskim pumpama? Gost Direkta energetski stručnjak Davor Štern.
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1:15
RTL Direkt 08.10.2026.: Puca li AI balon?
Mogu li se šefovi umjetno inteligentnih mega tvrtki sami kontrolirati - hoće li puknuti AI balon?
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2:52
RTL Direkt 08.10.2026.: RTG dana
RTG dana: Kako dostavlja robot poštar, tko je dobio Nobela za književnost?
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