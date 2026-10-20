RTL Direkt - Teme dana - RTL Direkt 19.10.2026.: Najava filma Štriguni

RTL Direkt ,
Dostupno još 28 dana
Bili smo na premijeri hrvatskog horora, Štriguni. Čega se boji jedan od glavnih glumaca Rade Šerbeždija?Prikaži više
Teme danaU večernjem terminu od ponedjeljka do četvrtka Mojmira Pastorčić u emisiji RTL Direkt donosi najvažnije dnevne događaje direktno i sa stavom. Nezaobilazna večernja informativna emisija RTL Direkt prati sve što se događa u Hrvatskoj i svijetu, nudeći gledateljima informacije koje su relevantne, aktualne i od interesa. Profesionalnim pristupom i angažiranim novinarstvom Mojmira Pastorčić vodi gledatelje kroz ključne trenutke dana, pružajući im sveobuhvatan pregled događanja, čime RTL Direkt ostaje pouzdan izvor vijesti i komentara koji oblikuju svakodnevni život naših gledatelja. Kroz aktualnosti, intervjue i analize, RTL Direkt nastoji pružiti sveobuhvatan pregled dnevnih događaja, od politike do sporta i zabave. RTL Direkt je prisutan svugdje i izvještava o svemu, s vama i za vas – naše gledatelje.Žanr: Informativni programDržava: Hrvatska
Sezona 26U večernjem terminu od ponedjeljka do četvrtka Mojmira Pastorčić u emisiji RTL Direkt donosi najvažnije dnevne događaje direktno i sa stavom. Nezaobilazna večernja informativna emisija RTL Direkt prati sve što se događa u Hrvatskoj i svijetu, nudeći gledateljima informacije koje su relevantne, aktualne i od interesa. Profesionalnim pristupom i angažiranim novinarstvom Mojmira Pastorčić vodi gledatelje kroz ključne trenutke dana, pružajući im sveobuhvatan pregled događanja, čime RTL Direkt ostaje pouzdan izvor vijesti i komentara koji oblikuju svakodnevni život naših gledatelja. Kroz aktualnosti, intervjue i analize, RTL Direkt nastoji pružiti sveobuhvatan pregled dnevnih događaja, od politike do sporta i zabave. RTL Direkt je prisutan svugdje i izvještava o svemu, s vama i za vas – naše gledatelje.Država: Hrvatska
1:25
RTL Direkt 19.10.2026.: RTG dana
Jakov Jozinović odgodio koncert u Beogradu. Katie Zacharia nakon 5 dana dobila otkaz. Riječki ronilac u sportskoj kući slavnih.
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1:11
RTL Direkt 19.10.2026.: Deset godina Plenkovića
10 godina Andreja Plenkovića na vlasti.
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0:22
RTL Direkt 19.10.2026.: Najava filma Štriguni
Bili smo na premijeri hrvatskog horora, Štriguni. Čega se boji jedan od glavnih glumaca Rade Šerbeždija?
Dostupno još 28 dana
6:08
RTL Direkt 19.10.2026.: Torcida i prijetnje ...
Od pokušaja ubojstva do seksualnih delikata. 426 prekršaja i 212 kaznenih djela iza sebe imaju 23 huligana. Ali samo pet zatvorskih kazni. Gdje je zapelo?
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7:47
RTL Direkt 19.10.2026.: Plenkovićeva ...
10 godina Andreja Plenkovića na vlasti: analiziramo uspjehe i neuspjehe. Gost: komunikacijski stručnjak Krešimir Macan.
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1:02
RTL Direkt 19.10.2026.: Musk predstavio leteću ...
Elon Musk predstavio leteću Teslu.
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5:08
RTL Direkt 19.10.2026.: Neredi i policijski sat u ...
Opljačkane trgovine, zapaljene zgrade i ulice kao ratna zona: što se to događa u Francuskoj? U Parizu od večeras policijski sat.
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1:40
RTL Direkt 15.10.2026.: Torcidin skandal u Splitu
'Ustaj Adolfe' usred Splita. Kako je Torcida osramotila i Hajduk i Split i cijelu Hrvatsku.
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5:34
RTL Direkt 15.10.2026: Vučić prosvjeduje
Nije navikao na kritiku, pa prosvjeduje: Vučiću smeta kako hrvatski mediji izvještavaju o izborima u Srbiji.
Dostupno još 25 dana
5:00
RTL Direkt 15.10.2026.: Gost: Maro Alavanja
Komunikacijski stručnjak Maro Alavanja o Vučićevim kritikama izvještavanja hrvatskih medija o izborima u Srbiji.
Dostupno još 25 dana
2:39
RTL Direkt 15.10.2026.: RTG dana
Što je najviše poskupjelo u godinu dana? Nove fotografije maksimirskog stadiona. Neredi u Albaniji.
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4:25
RTL Direkt 15.10.2026.: Nedostatak sestara u Zadru
Tražilo ih se 68, javilo se 9. Zašto medicinske sestre ne žele raditi u zadarskoj bolnici?
Dostupno još 25 dana
2:23
RTL Direkt 14.10.2026.: Stižu strože prometne ...
Stižu strože prometne kazne: za vožnju romobilom prije 14., 3000 eura. Za driftanje 5000 plus zatvor.
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4:20
RTL Direkt 14.10.2026.: Praznici u 2027. godini
I Praznik rada i Velika Gospa i Božić padaju za vikend. Zašto je 2027. najgora godina za spajanje?
Dostupno još 24 dana
2:26
RTL Direkt 14.10.2026.: RTG dana
Još jedna žrtva požara u Omišu. Pilot zbog krivog koda napravio pomutnju. Trump se hrva s tigrom. 40 godina za ubojstvo Tupaca. Gdje povoljno letjeti?
Dostupno još 24 dana
6:15
RTL Direkt 14.10.2026.: Odakle salmonela baš u ...
Odakle salmonela baš u rajčicama, i koje je povrće posebno rizično? Savjeti dekanice Prehrambeno biotehnološkog fakulteta.
Dostupno još 24 dana
3:19
RTL Direkt 14.10.2026.: Nikad skuplji sprovodi
600 eura običan lijes, 3000 eura klasičan sprovod. Je li inflacija stigla do groblja i koliko košta smrt?
Dostupno još 24 dana
0:48
RTL Direkt 13.10.2026.: Djevojčica oživjela na ...
U malom selu u Gvatemali djevojčica usred ispraćaja otvorila lijes i izašla iz njega.
Dostupno još 23 dana
2:28
RTL Direkt 13.10.2026.: RTG dana
Boeing iznad Korenice poslao signal za otmicu. Nestašica goriva na Baliju. Hakirani hladnjaci u francuskim supermarketima.
Dostupno još 23 dana
0:38
RTL Direkt 13.10.2026.: Prva presica ...
Svijet je upoznao glasnogovornicu Bijele kuće - Katie Zacharia, koja je održala prvu press konferenciju.
Dostupno još 23 dana
1:25
RTL Direkt 13.10.2026.: Porez na prazne stanove
Tomašević najavio maksimalni porez na nekretnine za stanove koji su prazni ili se iznajmljuju turistima.
Dostupno još 23 dana
5:55
RTL Direkt 13.10.2026.: Zašto u Hrvatskoj žene i ...
Peglaju i peru, brinu za djecu i idu na roditeljske sastanke: zašto 2026. u Hrvatskoj žene i dalje vode brigu o svemu?
Dostupno još 23 dana
2:00
RTL Direkt 13.10.2026.: Plenković napao oporbu u ...
Andrej Plenković u Saboru oporbu nazvao destruktivcima i agresivcima te im poručio da će sigurno izgubiti izbore.
Dostupno još 23 dana
5:49
RTL Direkt 13.10.2026.: Gost: Boro Vujović
Može li maksimalni porez smanjiti cijenu najma? Gost RTL Direkta Boro Vujović, stručnjak za tržište nekretninama.
Dostupno još 23 dana
5:18
RTL Direkt 12.10.2026.: Zabrane koncerata
U Koprivnici otkazali Bajagu, u Srbiji prijete da će otkazati Jakova Jozinovića. Zašto su zabrane opet u modi?
Dostupno još 22 dana
7:50
RTL Direkt 12.10.2026.: Gost Direkta Davor Štern
Može li ruski dizel smanjiti cijene na europskim pumpama? Gost Direkta energetski stručnjak Davor Štern.
Dostupno još 22 dana
5:15
RTL Direkt 12.10.2026.
Između 70 i 130 tisuća radnika zarađuje 800 eura mjesečno. Koliki bi trebao biti minimalac i gdje je u Europi najniži?
Dostupno još 22 dana
2:44
RTL Direkt 12.10.2026.: RTG dana
Papa ide na operaciju pluća. Otkrivene najopasnije zemlje na svijetu. Tigar u Britaniji pojeo posjetitelja zoološkog.
Dostupno još 22 dana
1:36
RTL Direkt 12.10.2026.: Pogubljenje u SAD-u
Amerikanci planiraju uživo prenositi pogubljenje čovjeka pred streljačkim vodom.
Dostupno još 22 dana
0:40
RTL Direkt 12.10.2026.: Dabar pregrizao kablove
1600 ljudi u BIH bez struje zbog jednog dabra.
Dostupno još 22 dana
1:15
RTL Direkt 08.10.2026.: Puca li AI balon?
Mogu li se šefovi umjetno inteligentnih mega tvrtki sami kontrolirati - hoće li puknuti AI balon?
Dostupno još 18 dana
2:52
RTL Direkt 08.10.2026.: RTG dana
RTG dana: Kako dostavlja robot poštar, tko je dobio Nobela za književnost?
Dostupno još 18 dana