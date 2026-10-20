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RTL Direkt ,

Teme dana Epizoda 0

Elon Musk predstavio leteću Teslu.

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Dostupno još 29 dana

  • Teme dana

  • Sezona 26

1:25
RTL Direkt - Teme dana - RTL Direkt 19.10.2026.: RTG dana

RTL Direkt 19.10.2026.: RTG dana

Jakov Jozinović odgodio koncert u Beogradu. Katie Zacharia nakon 5 dana dobila otkaz. Riječki ronilac u sportskoj kući slavnih.
Dostupno još 29 dana
1:11
RTL Direkt - Teme dana - RTL Direkt 19.10.2026.: Deset godina Plenkovića

RTL Direkt 19.10.2026.: Deset godina Plenkovića

10 godina Andreja Plenkovića na vlasti.
Dostupno još 29 dana
0:22
RTL Direkt - Teme dana - RTL Direkt 19.10.2026.: Najava filma Štriguni

RTL Direkt 19.10.2026.: Najava filma Štriguni

Bili smo na premijeri hrvatskog horora, Štriguni. Čega se boji jedan od glavnih glumaca Rade Šerbeždija?
Dostupno još 28 dana
6:08
RTL Direkt - Teme dana - RTL Direkt 19.10.2026.: Torcida i prijetnje novinarima

RTL Direkt 19.10.2026.: Torcida i prijetnje ...

Od pokušaja ubojstva do seksualnih delikata. 426 prekršaja i 212 kaznenih djela iza sebe imaju 23 huligana. Ali samo pet zatvorskih kazni. Gdje je zapelo?
Dostupno još 29 dana
7:47
RTL Direkt - Teme dana - RTL Direkt 19.10.2026.: Plenkovićeva desetogodišnja ocjena

RTL Direkt 19.10.2026.: Plenkovićeva ...

10 godina Andreja Plenkovića na vlasti: analiziramo uspjehe i neuspjehe. Gost: komunikacijski stručnjak Krešimir Macan.
Dostupno još 29 dana
1:02
RTL Direkt - Teme dana - RTL Direkt 19.10.2026.: Musk predstavio leteću Teslu

RTL Direkt 19.10.2026.: Musk predstavio leteću ...

Elon Musk predstavio leteću Teslu.
Dostupno još 29 dana
5:08
RTL Direkt - Teme dana - RTL Direkt 19.10.2026.: Neredi i policijski sat u Francuskoj

RTL Direkt 19.10.2026.: Neredi i policijski sat u ...

Opljačkane trgovine, zapaljene zgrade i ulice kao ratna zona: što se to događa u Francuskoj? U Parizu od večeras policijski sat.
Dostupno još 29 dana
1:40
RTL Direkt - Teme dana - RTL Direkt 15.10.2026.: Torcidin skandal u Splitu

RTL Direkt 15.10.2026.: Torcidin skandal u Splitu

'Ustaj Adolfe' usred Splita. Kako je Torcida osramotila i Hajduk i Split i cijelu Hrvatsku.
Dostupno još 25 dana
5:34
RTL Direkt - Teme dana - RTL Direkt 15.10.2026: Vučić prosvjeduje

RTL Direkt 15.10.2026: Vučić prosvjeduje

Nije navikao na kritiku, pa prosvjeduje: Vučiću smeta kako hrvatski mediji izvještavaju o izborima u Srbiji.
Dostupno još 25 dana
5:00
RTL Direkt - Teme dana - RTL Direkt 15.10.2026.: Gost: Maro Alavanja

RTL Direkt 15.10.2026.: Gost: Maro Alavanja

Komunikacijski stručnjak Maro Alavanja o Vučićevim kritikama izvještavanja hrvatskih medija o izborima u Srbiji.
Dostupno još 25 dana
2:39
RTL Direkt - Teme dana - RTL Direkt 15.10.2026.: RTG dana

RTL Direkt 15.10.2026.: RTG dana

Što je najviše poskupjelo u godinu dana? Nove fotografije maksimirskog stadiona. Neredi u Albaniji.
Dostupno još 25 dana
4:25
RTL Direkt - Teme dana - RTL Direkt 15.10.2026.: Nedostatak sestara u Zadru

RTL Direkt 15.10.2026.: Nedostatak sestara u Zadru

Tražilo ih se 68, javilo se 9. Zašto medicinske sestre ne žele raditi u zadarskoj bolnici?
Dostupno još 25 dana
2:23
RTL Direkt - Teme dana - RTL Direkt 14.10.2026.: Stižu strože prometne kazne

RTL Direkt 14.10.2026.: Stižu strože prometne ...

Stižu strože prometne kazne: za vožnju romobilom prije 14., 3000 eura. Za driftanje 5000 plus zatvor.
Dostupno još 24 dana
4:20
RTL Direkt - Teme dana - RTL Direkt 14.10.2026.: Praznici u 2027. godini

RTL Direkt 14.10.2026.: Praznici u 2027. godini

I Praznik rada i Velika Gospa i Božić padaju za vikend. Zašto je 2027. najgora godina za spajanje?
Dostupno još 24 dana
2:26
RTL Direkt - Teme dana - RTL Direkt 14.10.2026.: RTG dana

RTL Direkt 14.10.2026.: RTG dana

Još jedna žrtva požara u Omišu. Pilot zbog krivog koda napravio pomutnju. Trump se hrva s tigrom. 40 godina za ubojstvo Tupaca. Gdje povoljno letjeti?
Dostupno još 24 dana
6:15
RTL Direkt - Teme dana - RTL Direkt 14.10.2026.: Odakle salmonela baš u rajčicama?

RTL Direkt 14.10.2026.: Odakle salmonela baš u ...

Odakle salmonela baš u rajčicama, i koje je povrće posebno rizično? Savjeti dekanice Prehrambeno biotehnološkog fakulteta.
Dostupno još 24 dana
3:19
RTL Direkt - Teme dana - RTL Direkt 14.10.2026.: Nikad skuplji sprovodi

RTL Direkt 14.10.2026.: Nikad skuplji sprovodi

600 eura običan lijes, 3000 eura klasičan sprovod. Je li inflacija stigla do groblja i koliko košta smrt?
Dostupno još 24 dana
0:48
RTL Direkt - Teme dana - RTL Direkt 13.10.2026.: Djevojčica oživjela na sprovodu

RTL Direkt 13.10.2026.: Djevojčica oživjela na ...

U malom selu u Gvatemali djevojčica usred ispraćaja otvorila lijes i izašla iz njega.
Dostupno još 23 dana
2:28
RTL Direkt - Teme dana - RTL Direkt 13.10.2026.: RTG dana

RTL Direkt 13.10.2026.: RTG dana

Boeing iznad Korenice poslao signal za otmicu. Nestašica goriva na Baliju. Hakirani hladnjaci u francuskim supermarketima.
Dostupno još 23 dana
0:38
RTL Direkt - Teme dana - RTL Direkt 13.10.2026.: Prva presica glasnogovornice Bijele kuće

RTL Direkt 13.10.2026.: Prva presica ...

Svijet je upoznao glasnogovornicu Bijele kuće - Katie Zacharia, koja je održala prvu press konferenciju.
Dostupno još 23 dana
1:25
RTL Direkt - Teme dana - RTL Direkt 13.10.2026.: Porez na prazne stanove

RTL Direkt 13.10.2026.: Porez na prazne stanove

Tomašević najavio maksimalni porez na nekretnine za stanove koji su prazni ili se iznajmljuju turistima.
Dostupno još 23 dana
5:55
RTL Direkt - Teme dana - RTL Direkt 13.10.2026.: Zašto u Hrvatskoj žene i dalje vode brigu o svemu?

RTL Direkt 13.10.2026.: Zašto u Hrvatskoj žene i ...

Peglaju i peru, brinu za djecu i idu na roditeljske sastanke: zašto 2026. u Hrvatskoj žene i dalje vode brigu o svemu?
Dostupno još 23 dana
2:00
RTL Direkt - Teme dana - RTL Direkt 13.10.2026.: Plenković napao oporbu u Saboru

RTL Direkt 13.10.2026.: Plenković napao oporbu u ...

Andrej Plenković u Saboru oporbu nazvao destruktivcima i agresivcima te im poručio da će sigurno izgubiti izbore.
Dostupno još 23 dana
5:49
RTL Direkt - Teme dana - RTL Direkt 13.10.2026.: Gost: Boro Vujović

RTL Direkt 13.10.2026.: Gost: Boro Vujović

Može li maksimalni porez smanjiti cijenu najma? Gost RTL Direkta Boro Vujović, stručnjak za tržište nekretninama.
Dostupno još 23 dana
5:18
RTL Direkt - Teme dana - RTL Direkt 12.10.2026.: Zabrane koncerata

RTL Direkt 12.10.2026.: Zabrane koncerata

U Koprivnici otkazali Bajagu, u Srbiji prijete da će otkazati Jakova Jozinovića. Zašto su zabrane opet u modi?
Dostupno još 22 dana
7:50
RTL Direkt - Teme dana - RTL Direkt 12.10.2026.: Gost Direkta Davor Štern

RTL Direkt 12.10.2026.: Gost Direkta Davor Štern

Može li ruski dizel smanjiti cijene na europskim pumpama? Gost Direkta energetski stručnjak Davor Štern.
Dostupno još 22 dana
5:15
RTL Direkt - Teme dana - RTL Direkt 12.10.2026.: Pregovori o minimalcu

RTL Direkt 12.10.2026.

Između 70 i 130 tisuća radnika zarađuje 800 eura mjesečno. Koliki bi trebao biti minimalac i gdje je u Europi najniži?
Dostupno još 22 dana
2:44
RTL Direkt - Teme dana - RTL Direkt 12.10.2026.: RTG dana

RTL Direkt 12.10.2026.: RTG dana

Papa ide na operaciju pluća. Otkrivene najopasnije zemlje na svijetu. Tigar u Britaniji pojeo posjetitelja zoološkog.
Dostupno još 22 dana
1:36
RTL Direkt - Teme dana - RTL Direkt 12.10.2026.: Pogubljenje u SAD-u

RTL Direkt 12.10.2026.: Pogubljenje u SAD-u

Amerikanci planiraju uživo prenositi pogubljenje čovjeka pred streljačkim vodom.
Dostupno još 22 dana
0:40
RTL Direkt - Teme dana - RTL Direkt 12.10.2026.: Dabar pregrizao kablove

RTL Direkt 12.10.2026.: Dabar pregrizao kablove

1600 ljudi u BIH bez struje zbog jednog dabra.
Dostupno još 22 dana
1:15
RTL Direkt - Teme dana - RTL Direkt 08.10.2026.: Puca li AI balon?

RTL Direkt 08.10.2026.: Puca li AI balon?

Mogu li se šefovi umjetno inteligentnih mega tvrtki sami kontrolirati - hoće li puknuti AI balon?
Dostupno još 18 dana
2:52
RTL Direkt - Teme dana - RTL Direkt 08.10.2026.: RTG dana

RTL Direkt 08.10.2026.: RTG dana

RTG dana: Kako dostavlja robot poštar, tko je dobio Nobela za književnost?
Dostupno još 18 dana
5:00
RTL Direkt - Teme dana - RTL Direkt 08.10.2026.: Spor oko BCG cjepiva

RTL Direkt 08.10.2026.: Spor oko BCG cjepiva

Hoće li drama sa cjepivom postati pogonsko gorivo za skeptike - hoće li se zbog svega ukinuti cijepljenje protiv tuberkuloze?
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