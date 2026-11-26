RTL Direkt ,
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Noćas i sutra stiže snijeg. Sve više Hrvata odlazi iz Njemačke. Muhamed Ali u svemiru.Prikaži više
Teme danaU večernjem terminu od ponedjeljka do četvrtka Mojmira Pastorčić u emisiji RTL Direkt donosi najvažnije dnevne događaje direktno i sa stavom. Nezaobilazna večernja informativna emisija RTL Direkt prati sve što se događa u Hrvatskoj i svijetu, nudeći gledateljima informacije koje su relevantne, aktualne i od interesa. Profesionalnim pristupom i angažiranim novinarstvom Mojmira Pastorčić vodi gledatelje kroz ključne trenutke dana, pružajući im sveobuhvatan pregled događanja, čime RTL Direkt ostaje pouzdan izvor vijesti i komentara koji oblikuju svakodnevni život naših gledatelja. Kroz aktualnosti, intervjue i analize, RTL Direkt nastoji pružiti sveobuhvatan pregled dnevnih događaja, od politike do sporta i zabave. RTL Direkt je prisutan svugdje i izvještava o svemu, s vama i za vas – naše gledatelje.Žanr: Informativni programDržava: Hrvatska
Sezona 26U večernjem terminu od ponedjeljka do četvrtka Mojmira Pastorčić u emisiji RTL Direkt donosi najvažnije dnevne događaje direktno i sa stavom. Nezaobilazna večernja informativna emisija RTL Direkt prati sve što se događa u Hrvatskoj i svijetu, nudeći gledateljima informacije koje su relevantne, aktualne i od interesa. Profesionalnim pristupom i angažiranim novinarstvom Mojmira Pastorčić vodi gledatelje kroz ključne trenutke dana, pružajući im sveobuhvatan pregled događanja, čime RTL Direkt ostaje pouzdan izvor vijesti i komentara koji oblikuju svakodnevni život naših gledatelja. Kroz aktualnosti, intervjue i analize, RTL Direkt nastoji pružiti sveobuhvatan pregled dnevnih događaja, od politike do sporta i zabave. RTL Direkt je prisutan svugdje i izvještava o svemu, s vama i za vas – naše gledatelje.Žanr: Informativni programDržava: Hrvatska
5:57
RTL Direkt 25.11.2026.: Mučno svjedočanstvo ...
Mučno svjedočanstvo hrvatske olimpijke za Direkt: poznati atletski trener seksualno ju je zlostavljao dok je bila maloljetna.
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4:27
RTL Direkt 25.11.2026.: Advent i nuspojave
Božić ima nuspojave. Osobito u Zagrebu. Tako se službeno najavljuje zagrebački advent. Originalno ili promašeno?
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4:05
RTL Direkt 25.11.2026.: Kraj građevinskog booma
Zidanje, gletanje, žbukanje. Gotovo je s europskim novcem za obnovu, je li gotov i građevinski boom?
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2:21
RTL Direkt 25.11.2026.: RTG dana
Noćas i sutra stiže snijeg. Sve više Hrvata odlazi iz Njemačke. Muhamed Ali u svemiru.
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8:30
RTL Direkt 25.11.2026.: Nuspojave Ozempica
Nuspojave imaju Ozempic i Mounjaro. Više spermija i testosterona.
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7:05
RTL Direkt 24.11.2026.: Knjiga o Taylor Swift
Ona je najbolji tekstopisac našeg vremena. Profesor s političkih znanosti napisao knjigu o Taylor Swift: u goste nam stiže Domagoj Bebić.
Dostupno još 28 dana
2:35
RTL Direkt 24.11.2026.: RTG dana
Ovacije za Jensena Huanga u Nvidiji, papa Franjo tri puta susreo vraga, na zagrebački trg stigao bor.
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1:22
RTL Direkt 24.11.2026.: Mlađan ispitivao Jarka
Andrija Jarak na suđenju Srđanu Mlađanu. Mlađan ispitivao Jarka.
Dostupno još 28 dana
7:59
RTL Direkt 18.11.2026.: Portret Hrvata
Tko smo to mi, Hrvati? Što čini naš identitet? I što nas, unatoč podjelama, povezuje? Putopisac Davor Rostuhar radi Portret Hrvata, koji premijerno predstavlja u Direktu.
Dostupno još 22 dana
1:13
RTL Direkt 18.11.2026.: RTG dana
Traži se ukidanje vezivanja pacijenata. Uvjetni zatvor za udarac nogom u glavu. Je li Jeff Bezos odabrao novog Bonda.
Dostupno još 22 dana
1:21
RTL Direkt 18.11.2026.: Kolona sjećanja
70 tisuća ljudi odalo počast žrtvi Vukovara. Slike se vraćaju i nakon 35 godina: kaže heroina iz vukovarske bolnice koja je hodala na čelu kolone.
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2:38
RTL Direkt 17.11.2026.: RTG dana
Ukrajinci umalo srušili Krimski most. Papu Lava pogodili krunicom. Forenzičar tvrdi da je Epstein ubijen.
Dostupno još 21 dana
3:52
RTL Direkt 17.11.2026.: Bazne cijene
Hrvatska od danas ima ono što nitko u Europi nema. Obavezno isticanje baznih cijena.
Dostupno još 21 dana
6:24
RTL Direkt 16.11.2026.: Horor na psihijatriji
Psihijatrijske bolesnike u Hrvatskoj tuku i vežu, šopaju lijekovima i guše jastucima.
Dostupno još 20 dana
2:39
RTL Direkt 16.11.2026.: RTG dana
Pojeftinjuje gorivo. Novih 7 otkaza zbog Diane Zadravec. Litra benzina od ponoći 1,56 eura. Skandalozni Kanye West nominiran za Grammya.
Dostupno još 20 dana
2:52
RTL Direkt 16.11.2026.: Pattinson novi James Bond
Kako je Batman postao James Bond: Robert Pattinson je novi agent 007. Imamo reakcije publike i kritike.
Dostupno još 20 dana
1:16
RTL Direkt 12.11.2026.: Filipinci najtraženiji ...
I službeno je: Hrvatska ima najdraže strane radnike: kako su Filipinci po broju stranih dozvola prvi put pretekli Nepalce.
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1:40
RTL Direkt 12.11.2026.: Za Direkt govori otac Dua ...
Ekskluzivno: o svojoj kćeri, Kosovu i Srbiji: za Direkt govori tata Lipa, otac jedne od najpoznatijih glazbenica na svijetu, Due LIpe.
Dostupno još 16 dana
1:30
RTL Direkt 12.11.2026.: Sindikalist o praksi ...
Ravnateljica Klinike Sveti Ivan podnijela je neopozivu ostavku. O praksi jastuka kao nepisanoj proceduri govori sindikalist klinike, koji priznaje da im je žao što su prosvjedovali u znak podrške kolegama.
Dostupno još 16 dana
2:27
RTL Direkt 12.11.2026.: RTG dana
Ostavka Jensena Huang zbog ljubavne afere. Gotovo je s proizvodnjom Nevere.
Dostupno još 16 dana
0:47
RTL Direkt 11.11.2026.: Uljari obustavili rad
8 uljara u okolici Splita obustavilo rad - zbog rekordne sezone maslina.
Dostupno još 15 dana
2:10
RTL Direkt 11.11.2026.: RTG dana
Stotine tisuća Španjolaca prosvjeduje i štrajka zbog visokih cijena. Poplave u Portugalu. Na aukciji crvena jakna iz Thrillera.
Dostupno još 15 dana
4:30
RTL Direkt 11.11.2026.: Srpsko naoružavanje
Što će biti s raketama Zagrepčankama i hoće li nova srpska vlast nastaviti s masovnim naoružavanjem?
Dostupno još 15 dana
7:30
RTL Direkt 11.11.2026.: Nasilje u hrvatskim ...
Zašto se u hrvatskim bolnicama prekomjerno koriste nasilne metode? Gošća: predsjednica Povjerenstva za zaštitu osoba s duševnim smetnjama, Sunčana Roksandić.
Dostupno još 15 dana
8:34
RTL Direkt 11.11.2026.: Svjedočanstva pacijenata
Gušili su ih, tukli, vrijeđali i stavljali im jastuk preko glave: za Direkt govori troje pacijenata bolnice u Jankomiru.
Dostupno još 15 dana
5:22
RTL Direkt 10.11.2026.: Špijunski skandal
Najvažniji čovjek AI industrije upao u zamku kineske špijunke. Zašto je ljubavna afera uzdrmala cijeli svijet?
Dostupno još 14 dana
7:02
RTL Direkt 10.11.2026.: Smrt u Jankomiru
Snimka otkrila 8 minuta užasa. Medicinski tehničari udarali i gušili pacijenta koji je došao po pomoć. Detalji slučaja koji je zgrozio Hrvatsku.
Dostupno još 14 dana
10:38
RTL Direkt 10.11.2026.: Gost Direkta: Mirando ...
Zašto je sve prijavljeno policiji nakon 15 dana? Je li bilo zataškavanja? U goste nam stiže šef Upravnog vijeća bolnice Sveti Ivan, Mirando Mrsić.
Dostupno još 14 dana
2:20
RTL Direkt 10.11.2026.: Hit igrica
Kako je stvorio igricu koju je u 7 dana igralo 350 tisuća Hrvata? Razgovarali smo s autorom hit kviza Dokle.
Dostupno još 14 dana
3:40
RTL Direkt 09.11.2026.: RTG dana
Kineska Mata Hari zavela gazdu najmoćnije firme na svijetu, u Mađarskoj uhićen Orbanov brat, u Australiji piton zgrabio koalu.
Dostupno još 13 dana
1:53
RTL Direkt 09.11.2026.: Ivana Kekin o otkazima ...
Gošća Direkta Ivana Kekin o otkazima u Vinogradskoj bolnici nakon imenovanja Dijane Zadravec.
Dostupno još 13 dana
5:34
RTL Direkt 09.11.2026.: Ograničene cijene na ...
Možda je upitan Bijeli Božić - ali ćemo imati sigurno zamrznuti Božić sa zamrznutim cijenama kobasica i kuhanog vina, no ne u svim gradovima.
Dostupno još 13 dana
5:24
RTL Direkt 09.11.2026.: Djeca i AI savjeti
Paralelni roditelj ušuljao se u dom - vaš sin i kćer mu se povjeravaju više nego vama - možemo li se boriti protiv chatbot djetinjstva.
Dostupno još 13 dana
5:28
RTL Direkt 05.11.2026.: Otkazi radiologa u ...
'Ne želimo raditi u strahu, a radiologe je nemoguće zamijeniti', samo za Direkt kaže jedna od osmero liječnika koji su dali otkaz zbog Dijane Zadravec.
Dostupno još 9 dana
4:25
RTL Direkt 05.11.2026.: Socijalizam u američkoj ...
Dostupno zdravstvo i školstvo, jeftiniji stanovi, porezi za milijardere: što žele američki demokratski socijalisti koji su pomeli izbore.
Dostupno još 9 dana
3:23
RTL Direkt 05.11.2026.: RTG dana
U sat vremena 18 tisuća prijava za poticaje za električna vozila. Prosvjedi u Francuskoj. Ronaldo odlazi iz reprezentacije.
Dostupno još 9 dana
0:37
RTL Direkt 04.11.2026.: Posljednji ispraćaj Miše ...
Na zagrebačkom Mirogoju u krugu obitelji pokopan Mišo Kovač.
Dostupno još 8 dana
12:04
RTL Direkt 04.11.2026.: Analiza američkih izbora
Kakav udarac Trumpu: demokrati osvojili većinu u Kongresu. Zašto hrvatski poduzetnici otvaraju šampanjac i je li Trump izgubio moć: analizira profesor Zoran Kurelić.
Dostupno još 8 dana
4:06
RTL Direkt 04.11.2026.: Kineski automobili
Prvi put u Hrvatskoj najprodavaniji auto je kineski. Zašto Europa gubi bitku protiv Kineza?
Dostupno još 8 dana
5:34
RTL Direkt 04.11.2026.: Optužbe o drogi
Je li moguće da 10% zaposlenih u državnim institucijama šmrče kokain, kako tvrdi Mato Franković. Pitali smo saborske zastupnike bi li se testirali.
Dostupno još 8 dana
1:11
RTL Direkt 04.11.2026.: RTG dana
Zagreb proglašen najboljom božićnom destinacijom. Država se ispričala Rimcu zbog popisa poreznih dužnika. Bob Dylan kod pape.
Dostupno još 8 dana
2:34
RTL Direkt 03.11.2026.: RTG dana
Studentski rad ulazi u staž, nogometaš umro nakon sudara s golmanom. Mogging je riječ godine prema Collinsovom rječniku.
Dostupno još 7 dana
4:28
RTL Direkt 03.11.2026.: Šibenik se oprašta od Miše
Posljednji put putuje Dalmacijom: Kako se od njega oprostio rodni Šibenik.
Dostupno još 7 dana
5:09
RTL Direkt 03.11.2026.: Oproštaj od Miše Kovača
30 tisuća ljudi na Poljudu uglas pjevalo MIšine pjesme.
Dostupno još 7 dana
0:42
RTL Direkt 03.11.2026.: Navijači protiv novog ...
Talijanska kartonska kutija ili nešto drugo? Kada ćemo doznati sudbinu maksimirskog stadiona?
Dostupno još 7 dana
13:00
RTL Direkt 02.11.2026.: Musk i sudbina Ukrajine
Je li sudbina Ukrajine u rukama Elona Muska i je li Trump danas saveznik Putin? Gošća Direkta Vesna Pusić.
Dostupno još 6 dana
2:05
RTL Direkt 02.11.2026.: Arhitekti o Maksimiru
Mimovi su kompliment, navijači neće kisnuti, još nije sve izgubljeno: ekskluzivno za Direkt govore najtraženiji arhitekti: Fantini i Rossi, autori pobjedničke ideje za Maksimir.
Dostupno još 6 dana
8:36
RTL Direkt 02.11.2026.: Oproštaj od Miše Kovača
Štorije o Miši koje još niste čuli: za Direkt govore glazbenici i novinari, Vuco, Zdenka Kovačiček i Alka Vuica.
Dostupno još 6 dana
4:56
RTL Direkt 29.10.2026.: Viteški red pod povećalom
Što je tajnoviti viteški red čiji član želi postati Grlić Radman? Razgovarali smo s drugim političarima vitezovima i zmajevima.
Dostupno još 2 dana
8:15
RTL Direkt 29.10.2026.: Prognoza za Sve svete
Stiže nam zimsko vrijeme: hladnoća, kiša. Gdje bi mogao pasti snijeg? Gošća: zamjenica ravnateljica DHMZ-a Petra Mikuš.
Dostupno još 2 dana
2:45
RTL Direkt 29.10.2026.: Rimcu ukraden Bugatti
Mate Rimac sam lovio lopova koji mu je ukrao 2 i pol milijuna vrijedan Bugatti.
Dostupno još 2 dana
3:56
RTL Direkt 29.10.2026.: Cijene uoči Svih svetih
Uoči Svih svetih: jesu li poskupjeli lampioni i cvijeće i kako proći najjeftinije?
Dostupno još 2 dana
1:14
RTL Direkt 29.10.2026.: Vučić o izborima u Srbiji
"Gori ste od talibana" - poručio Vučić studentima i ispričao se talibanima.
Dostupno još 2 dana
1:24
RTL Direkt 2026 28.10.2026.: Tragedija u ...
Što je uzrok tragedije u Španjolskoj? Jedne od najtežih željezničkih nesreća u posljednjih 15 godina.
Dostupno još 1 dan
2:57
RTL Direkt 28.10.2026.: O Srbiji i Izraelu ...
Vučić planirao osporiti pobjedu studenata i silom ostati na vlasti. O Srbiji i Izraelu: Mirjana Rakić.
Dostupno još 1 dan
3:52
RTL Direkt 28.10.2026.: Zabrana energetskih pića
15-godišnjaci piju i po 7 limenki energetskih pića dnevno. Država će ih potpuno zabraniti mlađima od 18.
Dostupno još 1 dan
4:43
RTL Direkt 28.10.2026.: Trap i stavovi mladih
Prihvaćaju li zbog glazbe seksualizaciju žena i tradicionalne rodne uloge? Prvo hrvatsko istraživanje o tome kako trap utječe na stavove mladih.
Dostupno još 1 dan
2:50
RTL Direkt 28.10.2026.: Kazna za prodaju štenaca
Umirovljenik na plotu oglasio da prodaje štence, dobio kaznu od 600 eura.
Dostupno još 1 dan
2:21
RTL Direkt 27.10.2026.. RTG dana
Bivša misica optužila Trumpa za silovanje. Horvatinčić pušten iz Remetinca. Planule karte za Orašara.
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4:51
RTL Direkt 27.10.2026.: Istraga požara u Omišu
6 ljudi je umrlo, prošlo je 75 dana: zašto i dalje ne znamo uzrok požara u Omišu? Hoće li itko odgovarati?
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0:43
RTL Direkt 27.10.2026.. Odgođeni poticaji
Zbog navale kupaca, ponovno odgođene prijave za poticaje za električne aute.
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13:06
RTL Direkt 27.10.2026.: Napadi na režimske medije
Gašenje tabloida, smjene na RTS-u: prvi potez nove vlasti je obračun s režimskim medijima. Što čeka Srbiju? Gost: Tonino Picula.
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