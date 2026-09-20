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RTL Scena

2026 Br. epizoda: 1

Novi lifestyle magazin 'RTL Scena' donosi aktualne priče iz svijeta showbiza, trendova i popularne kulture. Uz voditeljicu Teu Mihanović, emisija gledateljima donosi zanimljive razgovore s poznatim osobama, ekskluzivne priče, događanja iza kulisa, lifestyle teme, putovanja, gastronomiju i sadržaje koji otkrivaju drugačiju stranu javnih osoba. 'RTL Scena' donosi spoj zabave, emocija i pozitivnih priča u modernom televizijskom formatu koji gledateljima pruža opušten pregled najvažnijih i najzanimljivijih trenutaka tjedna.

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Trending Lifestyle Uzbudljivo

  • Sezona 1

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