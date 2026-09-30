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RTL Scena ,

Sezona 1 Epizoda 1

RTL Scena donosi aktualne priče iz svijeta showbiza, trendova i popularne kulture. Novi lifestyle format gledateljima nudi svježiji i dinamičniji pristup zabavnom sadržaju, spajajući klasičan televizijski format s načinom na koji publika danas prati spomenutu tematiku - brzo, vizualno atraktivno i kroz osobniji ugao. Svake subote u eter RTL-a stižu aktualnosti iz svijeta showbiza, lifestyle teme, ljudske priče, ali i sadržaji vezani uz putovanja, gastronomiju, kulturu i događanja. Urednica je Ivana Mandić Marković, novinarski tim čine Aleksandra Keresman Drpić, Sanja Jurković i Sanja Čeliković, a voditeljsku palicu preuzima Tea Mihanović, reporterka RTL-a Danas.

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  • Sezona 1

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Titlovi:
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  • Sezona 1