RTL Scena ,
RTL Scena donosi aktualne priče iz svijeta showbiza, trendova i popularne kulture. Novi lifestyle format gledateljima nudi svježiji i dinamičniji pristup zabavnom sadržaju, spajajući klasičan televizijski format s načinom na koji publika danas prati spomenutu tematiku - brzo, vizualno atraktivno i kroz osobniji ugao. Svake subote u eter RTL-a stižu aktualnosti iz svijeta showbiza, lifestyle teme, ljudske priče, ali i sadržaji vezani uz putovanja, gastronomiju, kulturu i događanja. Urednica je Ivana Mandić Marković, novinarski tim čine Aleksandra Keresman Drpić, Sanja Jurković i Sanja Čeliković, a voditeljsku palicu preuzima Tea Mihanović, reporterka RTL-a Danas.Prikaži više
Sezona 1Novi lifestyle magazin 'RTL Scena' donosi aktualne priče iz svijeta showbiza, trendova i popularne kulture. Uz voditeljicu Teu Mihanović, emisija gledateljima donosi zanimljive razgovore s poznatim osobama, ekskluzivne priče, događanja iza kulisa, lifestyle teme, putovanja, gastronomiju i sadržaje koji otkrivaju drugačiju stranu javnih osoba. 'RTL Scena' donosi spoj zabave, emocija i pozitivnih priča u modernom televizijskom formatu koji gledateljima pruža opušten pregled najvažnijih i najzanimljivijih trenutaka tjedna.Žanr: lifestyle emisijaDržava: Hrvatska