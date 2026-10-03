RTL Scena - Sezona 1 - 3. epizoda

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RTL Scena ,

Sezona 1 Epizoda 3

RTL Scena ove subote donosi ekskluzivni intervju s Daliborom Bartulovićem Shortyjem. Nekadašnja hip hop zvijezda otkrila je ekipi RTL Scene zašto se povukao sa scene, što mu danas znači hit 'Dođi u Vinkovce', čime se danas bavi i hoćemo li ga ponovo vidjeti na pozornici. Reporterke RTL Scene donose i priču o glazbenici Lani Škrgatić koja sa suprugom očekuje svoje prvo dijete. Povjerila je ekipi RTL Scene kakve izazove nosi prva trudnoća u 46. godini života. Ne propustite pogledati kako to izgleda kad rođendan slavi jedan papagaj. Za pričljivog Pabla i ove je godine organizirana šarena fešta na kojoj su se okupili njegovi pernati prijatelji. Sandi Cenov priznao je kako mu je ove godine po prvi puta 'zamirisala' mirovina. Zašto? Doznat ćete u RTL sceni.

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  • Sezona 1

21:20
RTL Scena - Sezona 1 - 1. epizoda

1. epizoda

RTL Scena donosi aktualne priče iz svijeta showbiza, trendova i popularne kulture. Novi lifestyle format gledateljima nudi svježiji i dinamičniji pristup zabavnom sadržaju, spajajući klasičan televizijski format s načinom na koji publika danas prati spomenutu tematiku - brzo, vizualno atraktivno i kroz osobniji ugao. Svake subote u eter RTL-a stižu aktualnosti iz svijeta showbiza, lifestyle teme, ljudske priče, ali i sadržaji vezani uz putovanja, gastronomiju, kulturu i događanja. Urednica je Ivana Mandić Marković, novinarski tim čine Aleksandra Keresman Drpić, Sanja Jurković i Sanja Čeliković, a voditeljsku palicu preuzima Tea Mihanović, reporterka RTL-a Danas.
22:44
RTL Scena - Sezona 1 - 2. epizoda

2. epizoda

RTL Scena donosi aktualne priče iz svijeta showbiza, trendova i popularne kulture. Novi lifestyle format gledateljima nudi svježiji i dinamičniji pristup zabavnom sadržaju, spajajući klasičan televizijski format s načinom na koji publika danas prati spomenutu tematiku - brzo, vizualno atraktivno i kroz osobniji ugao. Svake subote u eter RTL-a stižu aktualnosti iz svijeta showbiza, lifestyle teme, ljudske priče, ali i sadržaji vezani uz putovanja, gastronomiju, kulturu i događanja. Urednica je Ivana Mandić Marković, novinarski tim čine Aleksandra Keresman Drpić, Sanja Jurković i Sanja Čeliković, a voditeljsku palicu preuzima Tea Mihanović, reporterka RTL-a Danas.
24:14
RTL Scena - Sezona 1 - 3. epizoda

3. epizoda

RTL Scena ove subote donosi ekskluzivni intervju s Daliborom Bartulovićem Shortyjem. Nekadašnja hip hop zvijezda otkrila je ekipi RTL Scene zašto se povukao sa scene, što mu danas znači hit 'Dođi u Vinkovce', čime se danas bavi i hoćemo li ga ponovo vidjeti na pozornici. Reporterke RTL Scene donose i priču o glazbenici Lani Škrgatić koja sa suprugom očekuje svoje prvo dijete. Povjerila je ekipi RTL Scene kakve izazove nosi prva trudnoća u 46. godini života. Ne propustite pogledati kako to izgleda kad rođendan slavi jedan papagaj. Za pričljivog Pabla i ove je godine organizirana šarena fešta na kojoj su se okupili njegovi pernati prijatelji. Sandi Cenov priznao je kako mu je ove godine po prvi puta 'zamirisala' mirovina. Zašto? Doznat ćete u RTL sceni.

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  • Sezona 1