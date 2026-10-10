RTL Scena - Sezona 1 - 4. epizoda

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RTL Scena ,

Sezona 1 Epizoda 4

RTL Scena donosi priču grupe Magazin, koja obilježava dugih 40 godina postojanja. Legendarni bend u kojem se tijekom godina izmijenilo čak šest pjevačica uspio je ono što rijetkima polazi za rukom, zadržati popularnost. RTL Scena donosi i razgovor s Ivom Hasperger, Hrvaticom koja je u Hollywoodu izgradila zavidnu karijeru i stajala uz bok s filmskim i kazališnim ikonama. Ekipi RTL Scene povjerila je koliko joj nedostaje Hrvatska, kakav život vodi u Kaliforniji te glumačkim ostvarenjima koja ima iza sebe. RTL Scena donosi i priču o tome kako je sudjelovanje u RTL-ovom showu 'Asia Express' promijenilo život poduzetniku i bivšem predsjedničkom kandidatu Niki Tokiću Kartelu ali i jednoj obitelji u dalekoj Kambodži. Od mode se pak oprašta poznati hrvatski dizajner Robert Sever. Zašto više nećemo uživati u njegovim kreacijama te čime se planira baviti u budućnosti povjerio je novinarima RTL Scene.

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  • Sezona 1

21:20
RTL Scena - Sezona 1 - 1. epizoda

1. epizoda

RTL Scena donosi aktualne priče iz svijeta showbiza, trendova i popularne kulture. Novi lifestyle format gledateljima nudi svježiji i dinamičniji pristup zabavnom sadržaju, spajajući klasičan televizijski format s načinom na koji publika danas prati spomenutu tematiku - brzo, vizualno atraktivno i kroz osobniji ugao. Svake subote u eter RTL-a stižu aktualnosti iz svijeta showbiza, lifestyle teme, ljudske priče, ali i sadržaji vezani uz putovanja, gastronomiju, kulturu i događanja. Urednica je Ivana Mandić Marković, novinarski tim čine Aleksandra Keresman Drpić, Sanja Jurković i Sanja Čeliković, a voditeljsku palicu preuzima Tea Mihanović, reporterka RTL-a Danas.
22:44
RTL Scena - Sezona 1 - 2. epizoda

2. epizoda

RTL Scena donosi aktualne priče iz svijeta showbiza, trendova i popularne kulture. Novi lifestyle format gledateljima nudi svježiji i dinamičniji pristup zabavnom sadržaju, spajajući klasičan televizijski format s načinom na koji publika danas prati spomenutu tematiku - brzo, vizualno atraktivno i kroz osobniji ugao. Svake subote u eter RTL-a stižu aktualnosti iz svijeta showbiza, lifestyle teme, ljudske priče, ali i sadržaji vezani uz putovanja, gastronomiju, kulturu i događanja. Urednica je Ivana Mandić Marković, novinarski tim čine Aleksandra Keresman Drpić, Sanja Jurković i Sanja Čeliković, a voditeljsku palicu preuzima Tea Mihanović, reporterka RTL-a Danas.
24:14
RTL Scena - Sezona 1 - 3. epizoda

3. epizoda

RTL Scena ove subote donosi ekskluzivni intervju s Daliborom Bartulovićem Shortyjem. Nekadašnja hip hop zvijezda otkrila je ekipi RTL Scene zašto se povukao sa scene, što mu danas znači hit 'Dođi u Vinkovce', čime se danas bavi i hoćemo li ga ponovo vidjeti na pozornici. Reporterke RTL Scene donose i priču o glazbenici Lani Škrgatić koja sa suprugom očekuje svoje prvo dijete. Povjerila je ekipi RTL Scene kakve izazove nosi prva trudnoća u 46. godini života. Ne propustite pogledati kako to izgleda kad rođendan slavi jedan papagaj. Za pričljivog Pabla i ove je godine organizirana šarena fešta na kojoj su se okupili njegovi pernati prijatelji. Sandi Cenov priznao je kako mu je ove godine po prvi puta 'zamirisala' mirovina. Zašto? Doznat ćete u RTL sceni.
Dostupno još 23 dana
25:20
RTL Scena - Sezona 1 - 4. epizoda

4. epizoda

RTL Scena donosi priču grupe Magazin, koja obilježava dugih 40 godina postojanja. Legendarni bend u kojem se tijekom godina izmijenilo čak šest pjevačica uspio je ono što rijetkima polazi za rukom, zadržati popularnost. RTL Scena donosi i razgovor s Ivom Hasperger, Hrvaticom koja je u Hollywoodu izgradila zavidnu karijeru i stajala uz bok s filmskim i kazališnim ikonama. Ekipi RTL Scene povjerila je koliko joj nedostaje Hrvatska, kakav život vodi u Kaliforniji te glumačkim ostvarenjima koja ima iza sebe. RTL Scena donosi i priču o tome kako je sudjelovanje u RTL-ovom showu 'Asia Express' promijenilo život poduzetniku i bivšem predsjedničkom kandidatu Niki Tokiću Kartelu ali i jednoj obitelji u dalekoj Kambodži. Od mode se pak oprašta poznati hrvatski dizajner Robert Sever. Zašto više nećemo uživati u njegovim kreacijama te čime se planira baviti u budućnosti povjerio je novinarima RTL Scene.

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  • Sezona 1