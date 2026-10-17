RTL Scena - Sezona 1 - 5. epizoda

RTL Scena ,
Ljupka Gojić Mikić za RTL Scenu otkrila je što joj nedostaje iz manekenskih dana, kako održava liniju te koja je tajna njezina uspješnog braka. Kreativni dvojac Božesačuvaj, koji je svojim provokativnim vizualima obilježio devedesete, predstavio je monografiju pred brojnim poznatim licima. A pjevač Zoran Mišić otkrio je zašto njegova karijera nije krenula očekivanim putem, progovorio o ljubavi prema supruzi Ivi te najavio novu pjesmu Opće opasnosti.Prikaži više
Sezona 1Novi lifestyle magazin 'RTL Scena' donosi aktualne priče iz svijeta showbiza, trendova i popularne kulture. Uz voditeljicu Teu Mihanović, emisija gledateljima donosi zanimljive razgovore s poznatim osobama, ekskluzivne priče, događanja iza kulisa, lifestyle teme, putovanja, gastronomiju i sadržaje koji otkrivaju drugačiju stranu javnih osoba. 'RTL Scena' donosi spoj zabave, emocija i pozitivnih priča u modernom televizijskom formatu koji gledateljima pruža opušten pregled najvažnijih i najzanimljivijih trenutaka tjedna.Žanr: lifestyle emisijaDržava: Hrvatska