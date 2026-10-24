RTL Scena - Sezona 1 - 6. epizoda

RTL Scena ,
Dejan Lovren za RTL Scenu otkriva detalje iz privatnog života, odnos s djecom i modne promašaje. Jan i Ljubomir Kerekeš predstavljaju novu autobiografsku komediju inspiriranu obiteljskim dogodovštinama, dok slavni violinist André Rieu otkriva zanimljivosti iz svog života i najavljuje zagrebački koncert. Rekorder Vitomir Maričić govori o nevjerojatnom putu do dva Guinnessova rekorda, a glumac Ivan Ožegović otkriva kako planira dovesti Hollywood u Bjelovar.Prikaži više
Sezona 1Novi lifestyle magazin 'RTL Scena' donosi aktualne priče iz svijeta showbiza, trendova i popularne kulture. Uz voditeljicu Teu Mihanović, emisija gledateljima donosi zanimljive razgovore s poznatim osobama, ekskluzivne priče, događanja iza kulisa, lifestyle teme, putovanja, gastronomiju i sadržaje koji otkrivaju drugačiju stranu javnih osoba. 'RTL Scena' donosi spoj zabave, emocija i pozitivnih priča u modernom televizijskom formatu koji gledateljima pruža opušten pregled najvažnijih i najzanimljivijih trenutaka tjedna.Žanr: lifestyle emisijaDržava: Hrvatska