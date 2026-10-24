RTL Scena - Sezona 1 - 6. epizoda

4. epizoda

RTL Scena donosi priču grupe Magazin, koja obilježava dugih 40 godina postojanja. Legendarni bend u kojem se tijekom godina izmijenilo čak šest pjevačica uspio je ono što rijetkima polazi za rukom, zadržati popularnost. RTL Scena donosi i razgovor s Ivom Hasperger, Hrvaticom koja je u Hollywoodu izgradila zavidnu karijeru i stajala uz bok s filmskim i kazališnim ikonama. Ekipi RTL Scene povjerila je koliko joj nedostaje Hrvatska, kakav život vodi u Kaliforniji te glumačkim ostvarenjima koja ima iza sebe. RTL Scena donosi i priču o tome kako je sudjelovanje u RTL-ovom showu 'Asia Express' promijenilo život poduzetniku i bivšem predsjedničkom kandidatu Niki Tokiću Kartelu ali i jednoj obitelji u dalekoj Kambodži. Od mode se pak oprašta poznati hrvatski dizajner Robert Sever. Zašto više nećemo uživati u njegovim kreacijama te čime se planira baviti u budućnosti povjerio je novinarima RTL Scene.