RTL Scena - Sezona 1 - 9. epizoda

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Prošlog vikenda završila je prva sezona showa Love island Adria koji je osvojio cijelu regiju. Finaliste su na povratku dočekale obitelji, prijatelji ali i obožavatelji. Pobjednici showa Drina i Valentin otkrili su kako namjeravaju potrošiti dio novčane nagrade od 50 tisuća eura, dok su ekipi RTL Scene ostali finalisti povjerili intimne planove za budućnost. Dva glazbenika, jedno dugogodišnje poznanstvo i pjesma koja nosi puno više emocija nego što bi se na prvi pogled moglo očekivati. Mario Roth, frontmen grupe Vigor i poznati slovenski pop izvođač Luka Basi, nakon zajedničkog dueta 'Još viski pijem', otkrili su da se iza nove suradnje kriju iskrene životne priče, poneka suza, ali i pregršt smijeha. Grobovi dva velika umjetnika na malom groblju usred Pacifika bila su glavni okidač da Robert Pauletić spakira kofere i zaplovi pod zapovjedništvom čovjeka koji je svijet oplovio dvaput. Nakon 16 godina pauze, stiže njegov novi putopis u kojem donosi živopisne avanture s Tahitija. Iz njega će gledatelji doznati kako se našao oči u oči s morskim psom, tražio skupocjene crne bisere, slijedio stope posljednjeg ljudoždera, ali ujedno bio i na tajnoj svetoj misiji. Od NBA parketa do bubnjarskih palica, od košarkaških pobjeda do obiteljskih izazova – Roko Leni Ukić danas igra jednu sasvim drukčiju utakmicu. Koliko ga je NBA promijenio, što je naslijedio od oca, bubnjara Daleke Obale, i kako je reagirao kad mu je kćer prvi puta doma dovela dečka, Roko je, bez fige u džepu, ispričao RTL Sceni.Prikaži više
Sezona 1Novi lifestyle magazin 'RTL Scena' donosi aktualne priče iz svijeta showbiza, trendova i popularne kulture. Uz voditeljicu Teu Mihanović, emisija gledateljima donosi zanimljive razgovore s poznatim osobama, ekskluzivne priče, događanja iza kulisa, lifestyle teme, putovanja, gastronomiju i sadržaje koji otkrivaju drugačiju stranu javnih osoba. 'RTL Scena' donosi spoj zabave, emocija i pozitivnih priča u modernom televizijskom formatu koji gledateljima pruža opušten pregled najvažnijih i najzanimljivijih trenutaka tjedna.Žanr: lifestyle emisijaDržava: Hrvatska