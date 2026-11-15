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RTL Scena ,

Sezona 1 Epizoda 9

Prošlog vikenda završila je prva sezona showa Love island Adria koji je osvojio cijelu regiju. Finaliste su na povratku dočekale obitelji, prijatelji ali i obožavatelji. Pobjednici showa Drina i Valentin otkrili su kako namjeravaju potrošiti dio novčane nagrade od 50 tisuća eura, dok su ekipi RTL Scene ostali finalisti povjerili intimne planove za budućnost. Dva glazbenika, jedno dugogodišnje poznanstvo i pjesma koja nosi puno više emocija nego što bi se na prvi pogled moglo očekivati. Mario Roth, frontmen grupe Vigor i poznati slovenski pop izvođač Luka Basi, nakon zajedničkog dueta 'Još viski pijem', otkrili su da se iza nove suradnje kriju iskrene životne priče, poneka suza, ali i pregršt smijeha. Grobovi dva velika umjetnika na malom groblju usred Pacifika bila su glavni okidač da Robert Pauletić spakira kofere i zaplovi pod zapovjedništvom čovjeka koji je svijet oplovio dvaput. Nakon 16 godina pauze, stiže njegov novi putopis u kojem donosi živopisne avanture s Tahitija. Iz njega će gledatelji doznati kako se našao oči u oči s morskim psom, tražio skupocjene crne bisere, slijedio stope posljednjeg ljudoždera, ali ujedno bio i na tajnoj svetoj misiji. Od NBA parketa do bubnjarskih palica, od košarkaških pobjeda do obiteljskih izazova – Roko Leni Ukić danas igra jednu sasvim drukčiju utakmicu. Koliko ga je NBA promijenio, što je naslijedio od oca, bubnjara Daleke Obale, i kako je reagirao kad mu je kćer prvi puta doma dovela dečka, Roko je, bez fige u džepu, ispričao RTL Sceni.

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  • Sezona 1

30:11
RTL Scena - Sezona 1 - 9. epizoda

9. epizoda

Prošlog vikenda završila je prva sezona showa Love island Adria koji je osvojio cijelu regiju. Finaliste su na povratku dočekale obitelji, prijatelji ali i obožavatelji. Pobjednici showa Drina i Valentin otkrili su kako namjeravaju potrošiti dio novčane nagrade od 50 tisuća eura, dok su ekipi RTL Scene ostali finalisti povjerili intimne planove za budućnost. Dva glazbenika, jedno dugogodišnje poznanstvo i pjesma koja nosi puno više emocija nego što bi se na prvi pogled moglo očekivati. Mario Roth, frontmen grupe Vigor i poznati slovenski pop izvođač Luka Basi, nakon zajedničkog dueta 'Još viski pijem', otkrili su da se iza nove suradnje kriju iskrene životne priče, poneka suza, ali i pregršt smijeha. Grobovi dva velika umjetnika na malom groblju usred Pacifika bila su glavni okidač da Robert Pauletić spakira kofere i zaplovi pod zapovjedništvom čovjeka koji je svijet oplovio dvaput. Nakon 16 godina pauze, stiže njegov novi putopis u kojem donosi živopisne avanture s Tahitija. Iz njega će gledatelji doznati kako se našao oči u oči s morskim psom, tražio skupocjene crne bisere, slijedio stope posljednjeg ljudoždera, ali ujedno bio i na tajnoj svetoj misiji. Od NBA parketa do bubnjarskih palica, od košarkaških pobjeda do obiteljskih izazova – Roko Leni Ukić danas igra jednu sasvim drukčiju utakmicu. Koliko ga je NBA promijenio, što je naslijedio od oca, bubnjara Daleke Obale, i kako je reagirao kad mu je kćer prvi puta doma dovela dečka, Roko je, bez fige u džepu, ispričao RTL Sceni.
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26:09
RTL Scena - Sezona 1 - 8. epizoda

8. epizoda

Hrvatska se oprostila od Miše Kovača, glazbene legende čiji je odlazak ujedinio cijelu zemlju. Od spontanih okupljanja po gradovima, do velikog ispraćaja na Poljudu, emocije nije skrivala ni njegova publika, ni oni koji su ga poznavali desetljećima. Po čemu je Mišo bio puno više od pjevača i kako je od običnog momka iz Dalmacije postao fenomen koji generacije nisu prestajale obožavati? Hrvatski eter ovih je dana zaintrigirala pjesma Hrvatskih ruža 'Nestali'. Stihovi govore o onima čije obitelji nisu pronašle svoj mir, jer još uvijek ne znaju gdje se nalaze posmrtni ostatci njihovih najdražih. Osnivač grupe i poznati hitmejker Nenad Ninčević govori o nastanku pjesme, ali i novim planovima Hrvatskih ruža, glazbenim suradnjama i svojoj bogatoj karijeri koja je iznjedrila neke od najvećih hrvatskih hitova. Mlađa sestra Nine Badrić, Sunčica, nedavno je na nagovor 20-godišnjeg sina skupila hrabrost i sa širom publikom podijelila svoj prvi singl koji je itekako privukao pažnju javnosti u Italiji, u kojoj živi, ali i u regiji. U razgovoru za RTL Scenu rekla je da na tome ne misli stati, povjerila planove te otkrila kako zvuči i pjesma s kojom namjerava osvojiti hrvatsku publiku. Iako sebe opisuje kao nestrpljivog i živčanog, lako, ne, no i bez komentara, se prepušta u ruke svoje supruge koja je od njega napravila, šali se, vlastiti projekt. Iako je umalo završio kao copywriter, Baby Lasagna danas se sprema za europsku turneju, proslavio je drugu godišnjicu braka i živi svoje snove. No zašto unatoč idili stalno ima osjećaj da će se dogoditi nešto loše? Iako je ružičasta kosa otišla u prošlost, njezina vrckava, gotovo opipljivo ružičasta energija definitivno nije! Nakon životne utrke u kojoj je morala ponovno učiti hodati, Stela Rade danas vozi punim gasom. Kakav muškarac može osvojiti njezino srce, zbog čega najviše zavidi sestri influencerici te bi li prije znala popraviti automobil ili harmoniku.
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24:40
RTL Scena - Sezona 1 - 7. epizoda

7. epizoda

RTL Scena donosi aktualne priče iz svijeta showbiza, trendova i popularne kulture. Novi lifestyle format gledateljima nudi svježiji i dinamičniji pristup zabavnom sadržaju, spajajući klasičan televizijski format s načinom na koji publika danas prati spomenutu tematiku - brzo, vizualno atraktivno i kroz osobniji ugao. Svake subote u eter RTL-a stižu aktualnosti iz svijeta showbiza, lifestyle teme, ljudske priče, ali i sadržaji vezani uz putovanja, gastronomiju, kulturu i događanja. Urednica je Ivana Mandić Marković, novinarski tim čine Aleksandra Keresman Drpić, Sanja Jurković i Sanja Čeliković, a voditeljsku palicu preuzima Tea Mihanović, reporterka RTL-a Danas.
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26:06
RTL Scena - Sezona 1 - 6. epizoda

6. epizoda

Dejan Lovren za RTL Scenu otkriva detalje iz privatnog života, odnos s djecom i modne promašaje. Jan i Ljubomir Kerekeš predstavljaju novu autobiografsku komediju inspiriranu obiteljskim dogodovštinama, dok slavni violinist André Rieu otkriva zanimljivosti iz svog života i najavljuje zagrebački koncert. Rekorder Vitomir Maričić govori o nevjerojatnom putu do dva Guinnessova rekorda, a glumac Ivan Ožegović otkriva kako planira dovesti Hollywood u Bjelovar.
Dostupno još 8 dana
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26:01
RTL Scena - Sezona 1 - 5. epizoda

5. epizoda

Ljupka Gojić Mikić za RTL Scenu otkrila je što joj nedostaje iz manekenskih dana, kako održava liniju te koja je tajna njezina uspješnog braka. Kreativni dvojac Božesačuvaj, koji je svojim provokativnim vizualima obilježio devedesete, predstavio je monografiju pred brojnim poznatim licima. A pjevač Zoran Mišić otkrio je zašto njegova karijera nije krenula očekivanim putem, progovorio o ljubavi prema supruzi Ivi te najavio novu pjesmu Opće opasnosti.
Dostupno još 1 dan
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25:20
RTL Scena - Sezona 1 - 4. epizoda

4. epizoda

RTL Scena donosi priču grupe Magazin, koja obilježava dugih 40 godina postojanja. Legendarni bend u kojem se tijekom godina izmijenilo čak šest pjevačica uspio je ono što rijetkima polazi za rukom, zadržati popularnost. RTL Scena donosi i razgovor s Ivom Hasperger, Hrvaticom koja je u Hollywoodu izgradila zavidnu karijeru i stajala uz bok s filmskim i kazališnim ikonama. Ekipi RTL Scene povjerila je koliko joj nedostaje Hrvatska, kakav život vodi u Kaliforniji te glumačkim ostvarenjima koja ima iza sebe. RTL Scena donosi i priču o tome kako je sudjelovanje u RTL-ovom showu 'Asia Express' promijenilo život poduzetniku i bivšem predsjedničkom kandidatu Niki Tokiću Kartelu ali i jednoj obitelji u dalekoj Kambodži. Od mode se pak oprašta poznati hrvatski dizajner Robert Sever. Zašto više nećemo uživati u njegovim kreacijama te čime se planira baviti u budućnosti povjerio je novinarima RTL Scene.
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24:14
RTL Scena - Sezona 1 - 3. epizoda

3. epizoda

RTL Scena ove subote donosi ekskluzivni intervju s Daliborom Bartulovićem Shortyjem. Nekadašnja hip hop zvijezda otkrila je ekipi RTL Scene zašto se povukao sa scene, što mu danas znači hit 'Dođi u Vinkovce', čime se danas bavi i hoćemo li ga ponovo vidjeti na pozornici. Reporterke RTL Scene donose i priču o glazbenici Lani Škrgatić koja sa suprugom očekuje svoje prvo dijete. Povjerila je ekipi RTL Scene kakve izazove nosi prva trudnoća u 46. godini života. Ne propustite pogledati kako to izgleda kad rođendan slavi jedan papagaj. Za pričljivog Pabla i ove je godine organizirana šarena fešta na kojoj su se okupili njegovi pernati prijatelji. Sandi Cenov priznao je kako mu je ove godine po prvi puta 'zamirisala' mirovina. Zašto? Doznat ćete u RTL sceni.
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22:44
RTL Scena - Sezona 1 - 2. epizoda

2. epizoda

RTL Scena donosi aktualne priče iz svijeta showbiza, trendova i popularne kulture. Novi lifestyle format gledateljima nudi svježiji i dinamičniji pristup zabavnom sadržaju, spajajući klasičan televizijski format s načinom na koji publika danas prati spomenutu tematiku - brzo, vizualno atraktivno i kroz osobniji ugao. Svake subote u eter RTL-a stižu aktualnosti iz svijeta showbiza, lifestyle teme, ljudske priče, ali i sadržaji vezani uz putovanja, gastronomiju, kulturu i događanja. Urednica je Ivana Mandić Marković, novinarski tim čine Aleksandra Keresman Drpić, Sanja Jurković i Sanja Čeliković, a voditeljsku palicu preuzima Tea Mihanović, reporterka RTL-a Danas.
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21:20
RTL Scena - Sezona 1 - 1. epizoda

1. epizoda

RTL Scena donosi aktualne priče iz svijeta showbiza, trendova i popularne kulture. Novi lifestyle format gledateljima nudi svježiji i dinamičniji pristup zabavnom sadržaju, spajajući klasičan televizijski format s načinom na koji publika danas prati spomenutu tematiku - brzo, vizualno atraktivno i kroz osobniji ugao. Svake subote u eter RTL-a stižu aktualnosti iz svijeta showbiza, lifestyle teme, ljudske priče, ali i sadržaji vezani uz putovanja, gastronomiju, kulturu i događanja. Urednica je Ivana Mandić Marković, novinarski tim čine Aleksandra Keresman Drpić, Sanja Jurković i Sanja Čeliković, a voditeljsku palicu preuzima Tea Mihanović, reporterka RTL-a Danas.
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