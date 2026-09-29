RTL Sport - 2026 - RTL Sport 19.09.2026

RTL Sport - 2026

2026

RTL Sport donosi gledateljima najnovije vijesti sa sportskih terena, iscrpne izvještaje, intervjue sa sportašima te svježe informacije o najvažnijim sportskim događajima dana. Emisija predstavlja izvor aktualnih informacija o sportskim zbivanjima, pružajući gledateljima detaljne analize i pregled najzanimljivijih događaja s terena diljem svijeta. RTL Sport vodi gledatelje kroz najnovije rezultate, pripreme i izjave sportaša, ističući najvažnije momente utakmica, natjecanja i turnira. Emisija također najavljuje buduće sportske događaje, unoseći uzbuđenje i iščekivanje među ljubitelje sporta. Dinamičnim i profesionalnim pristupom RTL Sport osigurava sveobuhvatan uvid u sportski svijet, prateći ritam sportskih zbivanja i pružajući gledateljima potpuni doživljaj sportskog događanja.