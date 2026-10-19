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Ru ,

Sezona 1 Epizoda 1

Nakon sveučilišnog ispita, Uzer odlazi u vrt u kupnju i susreće Reyan. Reyan priprema stol u RU-u za Uzerov rođendan. Te noći jedan događaj potpuno preokreće Reyanin život, a ona i Uzer ponovno se susreću.

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  • Sezona 1

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