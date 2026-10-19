Ru ,
Nakon sveučilišnog ispita, Uzer odlazi u vrt u kupnju i susreće Reyan. Reyan priprema stol u RU-u za Uzerov rođendan. Te noći jedan događaj potpuno preokreće Reyanin život, a ona i Uzer ponovno se susreću.Prikaži više
Sezona 1Emotivna turska dramska serija 'Ru' donosi priču o nekonvencionalnoj ljubavi koja prkosi granicama dobi, očekivanja i društvenih pravila. U središtu radnje su Reyan i Uzer, između kojih je dvadeset godina razlike, a čiji se životi mijenjaju nakon susreta u malom egejskom gradiću. Dok pokušavaju pronaći vlastitu sreću, njihova ih veza suočava s pogledima okoline, obiteljskim odnosima i osobnim preispitivanjima. Uz atmosferične pejzaže Egeja i slojevite likove, 'Ru' donosi emotivnu priču o nadi, strasti i potrazi za srećom unatoč svim preprekama.Žanr: drama, romansaGlumci: Meryem Uzerli, Burak Berkay Akgül, Hira Koyuncuoglu, Gökay TürkmenDržava: Turska
NajavaEmotivna turska dramska serija 'Ru' donosi priču o nekonvencionalnoj ljubavi koja prkosi granicama dobi, očekivanja i društvenih pravila. U središtu radnje su Reyan i Uzer, između kojih je dvadeset godina razlike, a čiji se životi mijenjaju nakon susreta u malom egejskom gradiću. Dok pokušavaju pronaći vlastitu sreću, njihova ih veza suočava s pogledima okoline, obiteljskim odnosima i osobnim preispitivanjima. Uz atmosferične pejzaže Egeja i slojevite likove, 'Ru' donosi emotivnu priču o nadi, strasti i potrazi za srećom unatoč svim preprekama.Žanr: Romantika, DramaDržava: Turska