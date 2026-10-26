Ru ,
Reyan donosi odluku pod pritiskom majke i Emira. Ova pogrešna odluka jako će pogoditi Uzera.Prikaži više
Sezona 1Emotivna turska dramska serija 'Ru' donosi priču o nekonvencionalnoj ljubavi koja prkosi granicama dobi, očekivanja i društvenih pravila. U središtu radnje su Reyan i Uzer, između kojih je dvadeset godina razlike, a čiji se životi mijenjaju nakon susreta u malom egejskom gradiću. Dok pokušavaju pronaći vlastitu sreću, njihova ih veza suočava s pogledima okoline, obiteljskim odnosima i osobnim preispitivanjima. Uz atmosferične pejzaže Egeja i slojevite likove, 'Ru' donosi emotivnu priču o nadi, strasti i potrazi za srećom unatoč svim preprekama.Žanr: drama, romansaGlumci: Meryem Uzerli, Burak Berkay Akgül, Hira Koyuncuoglu, Gökay TürkmenDržava: Turska
50:08
4. epizoda
Reyan donosi odluku pod pritiskom majke i Emira. Ova pogrešna odluka jako će pogoditi Uzera.
36:58
3. epizoda
RU dobiva novog kuhara, ali dan otvorenja prolazi vrlo burno. Uzer priprema rođendanski poklon za Reyan. Reyan i Uzer, koji ne mogu odoljeti privlačnosti koja postoji među njima, očekuje iznenađenje.
40:37
2. epizoda
Reyanin život okreće se naglavačke nakon Emirove izdaje. Uzer će pomoći Reyan, koja ne želi izgubiti RU.