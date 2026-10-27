Ru ,
Reyan je presretna zbog Uzerova poklona i njih dvoje provode lijep dan zajedno. Denizov razgovor s Uzerom jako će ga uznemiriti.Prikaži više
Sezona 1'Ru' je turska dramska serija s Meryem Uzerli, poznatom kao Hurem iz serije Sulejman Veličanstveni, u glavnoj ulozi. Priča prati ljubav koja prkosi razlici u godinama i pravilima okoline: Reyana i Uzera razdvaja dvadeset godina, ali susret u malom gradiću na Egejskom moru promijeni život oboma. Dok pokušavaju pronaći vlastitu sreću, suočavaju se s pogledima okoline, obiteljskim odnosima i vlastitim sumnjama. Gledaj sve epizode serije 'Ru' online s prijevodom na Voyo.Žanr: drama, romansaGlumci: Meryem Uzerli, Burak Berkay Akgül, Hira Koyuncuoglu, Gökay TürkmenDržava: Turska
45:32
5. epizoda
Reyan je presretna zbog Uzerova poklona i njih dvoje provode lijep dan zajedno. Denizov razgovor s Uzerom jako će ga uznemiriti.
50:08
4. epizoda
Reyan donosi odluku pod pritiskom majke i Emira. Ova pogrešna odluka jako će pogoditi Uzera.
36:58
3. epizoda
RU dobiva novog kuhara, ali dan otvorenja prolazi vrlo burno. Uzer priprema rođendanski poklon za Reyan. Reyan i Uzer, koji ne mogu odoljeti privlačnosti koja postoji među njima, očekuje iznenađenje.
40:37
2. epizoda
Reyanin život okreće se naglavačke nakon Emirove izdaje. Uzer će pomoći Reyan, koja ne želi izgubiti RU.