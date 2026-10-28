Ru - Sezona 1

2024

'Ru' je turska dramska serija s Meryem Uzerli, poznatom kao Hurem iz serije Sulejman Veličanstveni, u glavnoj ulozi. Priča prati ljubav koja prkosi razlici u godinama i pravilima okoline: Reyana i Uzera razdvaja dvadeset godina, ali susret u malom gradiću na Egejskom moru promijeni život oboma. Dok pokušavaju pronaći vlastitu sreću, suočavaju se s pogledima okoline, obiteljskim odnosima i vlastitim sumnjama. Gledaj sve epizode serije 'Ru' online s prijevodom na Voyo.