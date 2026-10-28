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Ru ,

Sezona 1 Epizoda 6

Deniz dolazi u RU kako bi se oprostila. U međuvremenu, Reyan je nadomak toga da izgubi RU. U tom trenutku Uzer dolazi na ideju koja bi mogla spasiti RU.

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  • Sezona 1

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