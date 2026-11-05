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Ru ,

Sezona 1 Epizoda 7

Reyan i Uzer nakratko odlaze iz Urle. Kada se vrate, saznaju da će poznati gastronom doći u Urlu. Mete i Deniz postaju sve bolji prijatelji.

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  • Sezona 1

37:13
Ru - Sezona 1 - 7. epizoda

7. epizoda

Reyan i Uzer nakratko odlaze iz Urle. Kada se vrate, saznaju da će poznati gastronom doći u Urlu. Mete i Deniz postaju sve bolji prijatelji.
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39:07
Ru - Sezona 1 - 6. epizoda

6. epizoda

Deniz dolazi u RU kako bi se oprostila. U međuvremenu, Reyan je nadomak toga da izgubi RU. U tom trenutku Uzer dolazi na ideju koja bi mogla spasiti RU.
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45:32
Ru - Sezona 1 - 5. epizoda

5. epizoda

Reyan je presretna zbog Uzerova poklona i njih dvoje provode lijep dan zajedno. Denizov razgovor s Uzerom jako će ga uznemiriti.
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50:08
Ru - Sezona 1 - 4. epizoda

4. epizoda

Reyan donosi odluku pod pritiskom majke i Emira. Ova pogrešna odluka jako će pogoditi Uzera.
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36:58
Ru - Sezona 1 - 3. epizoda

3. epizoda

RU dobiva novog kuhara, ali dan otvorenja prolazi vrlo burno. Uzer priprema rođendanski poklon za Reyan. Reyan i Uzer, koji ne mogu odoljeti privlačnosti koja postoji među njima, očekuje iznenađenje.
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40:37
Ru - Sezona 1 - 2. epizoda

2. epizoda

Reyanin život okreće se naglavačke nakon Emirove izdaje. Uzer će pomoći Reyan, koja ne želi izgubiti RU.
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41:46
Ru - Sezona 1 - 1. epizoda

1. epizoda

Nakon sveučilišnog ispita, Uzer odlazi u vrt u kupnju i susreće Reyan. Reyan priprema stol u RU-u za Uzerov rođendan. Te noći jedan događaj potpuno preokreće Reyanin život, a ona i Uzer ponovno se susreću.
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