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Ru ,

Najava Epizoda 0

Emotivna turska dramska serija 'Ru' donosi priču o nekonvencionalnoj ljubavi koja prkosi granicama dobi, očekivanja i društvenih pravila. U središtu radnje su Reyan i Uzer, između kojih je dvadeset godina razlike, a čiji se životi mijenjaju nakon susreta u malom egejskom gradiću. Dok pokušavaju pronaći vlastitu sreću, njihova ih veza suočava s pogledima okoline, obiteljskim odnosima i osobnim preispitivanjima. Uz atmosferične pejzaže Egeja i slojevite likove, 'Ru' donosi emotivnu priču o nadi, strasti i potrazi za srećom unatoč svim preprekama.

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