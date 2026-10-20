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Ru ,

Sezona 1 Epizoda 2

Reyanin život okreće se naglavačke nakon Emirove izdaje. Uzer će pomoći Reyan, koja ne želi izgubiti RU.

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  • Sezona 1

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  • Sezona 1