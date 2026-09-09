Samo hrabro , B Positive
Humoristična serija 'Samo hrabro' prati Drewa, terapeuta i nedavno razvedenog oca koji se suočava s teškom životnom situacijom kada mora pronaći donora bubrega. Kada ponovno susretne Ginu, nepredvidivu ženu iz svoje prošlosti, ona mu ponudi vlastiti bubreg i time potpuno promijeni njegov život. Njih dvoje započinju neobično, ali iskreno prijateljstvo koje ih vodi kroz niz novih životnih situacija i promjena. 'Samo hrabro' donosi priču o neočekivanom prijateljstvu, novim počecima i ljudima koji se pojave u našem životu upravo onda kada su nam najpotrebniji.Prikaži više
Sezona 1Humoristična serija 'Samo hrabro' prati Drewa, terapeuta i nedavno razvedenog oca koji se suočava s teškom životnom situacijom kada mora pronaći donora bubrega. Kada ponovno susretne Ginu, nepredvidivu ženu iz svoje prošlosti, ona mu ponudi vlastiti bubreg i time potpuno promijeni njegov život. Njih dvoje započinju neobično, ali iskreno prijateljstvo koje ih vodi kroz niz novih životnih situacija i promjena. 'Samo hrabro' donosi priču o neočekivanom prijateljstvu, novim počecima i ljudima koji se pojave u našem životu upravo onda kada su nam najpotrebniji.Žanr: humoristična serijaGlumci: Thomas Middleditch, Annaleigh Ashford, Kether Donohue, Sara RueDržava: SAD
21:20
1. epizoda
Nedavno razvedeni terapeut Drew saznaje da mu bubrezi otkazuju i da mu je hitno potrebna transplantacija. Neočekivano se ponovno susreće s Ginom, poznanicom iz srednjoškolskih dana, koja mu ponudi svoj bubreg.
Dostupno još 3 dana