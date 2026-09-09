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Samo hrabro , B Positive

2020 Br. epizoda: 0
12

Humoristična serija 'Samo hrabro' prati Drewa, terapeuta i nedavno razvedenog oca koji se suočava s teškom životnom situacijom kada mora pronaći donora bubrega. Kada ponovno susretne Ginu, nepredvidivu ženu iz svoje prošlosti, ona mu ponudi vlastiti bubreg i time potpuno promijeni njegov život. Njih dvoje započinju neobično, ali iskreno prijateljstvo koje ih vodi kroz niz novih životnih situacija i promjena. 'Samo hrabro' donosi priču o neočekivanom prijateljstvu, novim počecima i ljudima koji se pojave u našem životu upravo onda kada su nam najpotrebniji.

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Smiješno Emotivno Feel good

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