Samo hrabro - Sezona 1 - 12. epizoda

Samo hrabro - Sezona 1

2020

Humoristična serija 'Samo hrabro' prati Drewa, terapeuta i nedavno razvedenog oca koji se suočava s teškom životnom situacijom kada mora pronaći donora bubrega. Kada ponovno susretne Ginu, nepredvidivu ženu iz svoje prošlosti, ona mu ponudi vlastiti bubreg i time potpuno promijeni njegov život. Njih dvoje započinju neobično, ali iskreno prijateljstvo koje ih vodi kroz niz novih životnih situacija i promjena. 'Samo hrabro' donosi priču o neočekivanom prijateljstvu, novim počecima i ljudima koji se pojave u našem životu upravo onda kada su nam najpotrebniji.