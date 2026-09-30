Samo hrabro - Sezona 1 - 18. epizoda

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Samo hrabro , B Positive

Sezona 1 Epizoda 18

Transplantacija se približava. Drew završava svoje posljednje liječenje dijalizom, dok Gina razmišlja o svojoj budućnosti i odnosu s Eli-jem. Na kraju Drew i Gina odlaze u bolnicu na transplantaciju.

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Dostupno još 16 dana

  • Sezona 1

11:30
Samo hrabro - Sezona 1 - 11. epizoda

11. epizoda

Kako bi izbjegla probleme s transplantacijom, Gina vodi Drewa i Normu u Philadelphiju po medicinsku dokumentaciju svog oca. Putovanje donosi nova otkrića o Gininom životu i obitelji.
Dostupno još 13 dana
20:20
Samo hrabro - Sezona 1 - 12. epizoda

12. epizoda

Drewu se život dodatno zakomplicira kada se vraća vlasnik psa Cannolija. Istodobno Drew i Gina počinju mijenjati uloge u svom odnosu.
Dostupno još 13 dana
20:20
Samo hrabro - Sezona 1 - 13. epizoda

13. epizoda

Norma se nakon nesreće useljava kod Gine i Drewa. Dok se svi privikavaju na novu situaciju, između Gine i Eli-ja počinju se razvijati osjećaji.
Dostupno još 14 dana
19:56
Samo hrabro - Sezona 1 - 14. epizoda

14. epizoda

Gina se uspaniči kada je Eli pozove na obiteljsko vjenčanje u Las Vegasu. Njezin strah od ozbiljne veze počinje utjecati na njihov odnos.
Dostupno još 14 dana
20:19
Samo hrabro - Sezona 1 - 15. epizoda

15. epizoda

Drew odlazi na svoj prvi spoj nakon razvoda i upoznaje Adrianu. Gina istodobno pomaže Eli-ju da se pripremi za audiciju za posao sportskog novinara.
Dostupno još 15 dana
20:01
Samo hrabro - Sezona 1 - 16. epizoda

16. epizoda

Drew i Gina suočavaju se s problemima u svojim novim vezama. Gina također pokušava pomoći Normi da se pomiri sa svojom kćeri prije nego što bude prekasno.
Dostupno još 15 dana
19:32
Samo hrabro - Sezona 1 - 17. epizoda

17. epizoda

Gina i Drew počinju planirati budućnost nakon što dobiju dobre vijesti od Drewova liječnika — transplantacija je napokon zakazana.
Dostupno još 16 dana
20:16
Samo hrabro - Sezona 1 - 18. epizoda

18. epizoda

Transplantacija se približava. Drew završava svoje posljednje liječenje dijalizom, dok Gina razmišlja o svojoj budućnosti i odnosu s Eli-jem. Na kraju Drew i Gina odlaze u bolnicu na transplantaciju.
Dostupno još 16 dana

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