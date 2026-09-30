Samo hrabro - Sezona 1 - 16. epizoda

Samo hrabro , B Positive
Dostupno još 15 dana
Drew i Gina suočavaju se s problemima u svojim novim vezama. Gina također pokušava pomoći Normi da se pomiri sa svojom kćeri prije nego što bude prekasno.Prikaži više
Sezona 1Humoristična serija 'Samo hrabro' prati Drewa, terapeuta i nedavno razvedenog oca koji se suočava s teškom životnom situacijom kada mora pronaći donora bubrega. Kada ponovno susretne Ginu, nepredvidivu ženu iz svoje prošlosti, ona mu ponudi vlastiti bubreg i time potpuno promijeni njegov život. Njih dvoje započinju neobično, ali iskreno prijateljstvo koje ih vodi kroz niz novih životnih situacija i promjena. 'Samo hrabro' donosi priču o neočekivanom prijateljstvu, novim počecima i ljudima koji se pojave u našem životu upravo onda kada su nam najpotrebniji.Žanr: humoristična serijaGlumci: Thomas Middleditch, Annaleigh Ashford, Kether Donohue, Sara RueDržava: SAD
11:30
11. epizoda
Kako bi izbjegla probleme s transplantacijom, Gina vodi Drewa i Normu u Philadelphiju po medicinsku dokumentaciju svog oca. Putovanje donosi nova otkrića o Gininom životu i obitelji.
Dostupno još 13 dana
20:20
12. epizoda
Drewu se život dodatno zakomplicira kada se vraća vlasnik psa Cannolija. Istodobno Drew i Gina počinju mijenjati uloge u svom odnosu.
Dostupno još 13 dana
20:20
13. epizoda
Norma se nakon nesreće useljava kod Gine i Drewa. Dok se svi privikavaju na novu situaciju, između Gine i Eli-ja počinju se razvijati osjećaji.
Dostupno još 14 dana
19:56
14. epizoda
Gina se uspaniči kada je Eli pozove na obiteljsko vjenčanje u Las Vegasu. Njezin strah od ozbiljne veze počinje utjecati na njihov odnos.
Dostupno još 14 dana
20:19
15. epizoda
Drew odlazi na svoj prvi spoj nakon razvoda i upoznaje Adrianu. Gina istodobno pomaže Eli-ju da se pripremi za audiciju za posao sportskog novinara.
Dostupno još 15 dana
20:01
16. epizoda
Drew i Gina suočavaju se s problemima u svojim novim vezama. Gina također pokušava pomoći Normi da se pomiri sa svojom kćeri prije nego što bude prekasno.
Dostupno još 15 dana
19:32
17. epizoda
Gina i Drew počinju planirati budućnost nakon što dobiju dobre vijesti od Drewova liječnika — transplantacija je napokon zakazana.
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