RTL Danas: Sjećanje na žrtve Domovinskog rata – ...

„Sjećanje na žrtve Domovinskog rata – 35 godina poslije” posebno je izdanje RTL-a Danas posvećeno Danu sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Danu sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje. RTL-ova ekipa tijekom specijalne emisije donosit će priče o ljudima, mjestima i događajima koji su trajno obilježili hrvatsku povijest. Javljanjima reportera s terena, razgovorima i pričama koje čuvaju sjećanje na žrtve emisija će se osvrnuti na ratne događaje, njihovo nasljeđe i značenje sjećanja za generacije koje dolaze. Poseban naglasak bit će na Vukovaru i Škabrnji čije su žrtve postale trajni simboli stradanja, otpora i sjećanja. Specijalnu emisiju vodit će Tomislav Jelinčić, urednik je Antonio Zavada, a gledateljima će se tijekom emisije javljati reporteri Dajana Šošić, Kristina Čirjak i Bojan Uranjek. Iz Škabrnje će se javiti Nikolina Radić.