Spartan Race 100m World Championship Hvar ,
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Hvar je bio svjetska pozornica Spartan spektakla! U subotu, 10. listopada, 160 najboljih natjecatelja iz cijelog svijeta kroz uzbudljive eliminacijske runde borilo se za naslov svjetskog prvaka na Spartan 100M World Championshipu. Eksplozivna brzina, snaga i prepreke u srcu Hvara.Prikaži više
UtrkaHvar je bio svjetska pozornica Spartan spektakla! U subotu, 10. listopada, 160 najboljih natjecatelja iz cijelog svijeta kroz uzbudljive eliminacijske runde borilo se za naslov svjetskog prvaka na Spartan 100M World Championshipu. Eksplozivna brzina, snaga i prepreke u srcu Hvara.Žanr: SportDržava: Hrvatska
1:47:16
Spartan Race 100m Championship - Hvar
Hvar je bio svjetska pozornica Spartan spektakla! U subotu, 10. listopada, 160 najboljih natjecatelja iz cijelog svijeta kroz uzbudljive eliminacijske runde borilo se za naslov svjetskog prvaka na Spartan 100M World Championshipu. Eksplozivna brzina, snaga i prepreke u srcu Hvara.
Dostupno još 29 dana