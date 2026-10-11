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Spartan Race 100m World Championship Hvar ,

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Hvar je bio svjetska pozornica Spartan spektakla! U subotu, 10. listopada, 160 najboljih natjecatelja iz cijelog svijeta kroz uzbudljive eliminacijske runde borilo se za naslov svjetskog prvaka na Spartan 100M World Championshipu. Eksplozivna brzina, snaga i prepreke u srcu Hvara.

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Dostupno još 29 dana

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