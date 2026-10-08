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Spartan Race 100m World Championship Hvar ,

Najava Epizoda 0

U subotu, 10. listopada Hvar postaje svjetska pozornica Spartan spektakla! Pratite uživo Spartan 100M World Championship, u kojem će se 160 najboljih natjecatelja iz cijelog svijeta kroz uzbudljive eliminacijske runde boriti za naslov svjetskog prvaka. Eksplozivna brzina, snaga i prepreke u srcu Hvara – gledaj uživo u subotu, 10.10., od 16.30 samo na platformi Voyo.

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Spartan Race 100m World Championship Hvar - najava
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