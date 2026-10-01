Specijalisti Zagreb - Sezona 1 - 1. epizoda

Specijalisti Zagreb ,
Tijekom proslave svog rođendana, iskusni zagrebački krim-inspektor Zoran Trubec pozvan je na mjesto ubojstva vlasnika pečenjare Berata Selimija. Tragovi vode do Agima Bale, kosovskog poduzetnika mračne prošlosti i vlasnika kladionice "Clinton". U namjeri da se pod krinkom ubaci u Agimovu organizaciju, Zoran se nagodi sa Zecom, starim poznanikom koji služi zatvorsku kaznu.Prikaži više
Sezona 1Specijalisti Zagreb prva je RTL-ova kriminalistička serija, smještena u suvremeni Zagreb — grad koji u ovoj priči postaje peti, jednako važan lik. U središtu su četiri policijska inspektora potpuno različitih osobnosti, koji svaki tjedan rješavaju novi slučaj, dok se njihove osobne priče i odnosi razvijaju kroz cijelu sezonu. Tim predvodi glavni inspektor Zoran, veteran starog kova s nepogrešivim instinktom za ljude. Uz njega su inspektorica Ana, emocionalna okosnica i moralni autoritet tima; inspektor Luka, briljantni analitičar koji se u međuljudskim odnosima snalazi teže nego u dokazima; te inspektor Toni, temperamentni Splićanin i pridošlica iz USKOK-a kojeg prati nerazjašnjena afera iz prošlosti. Specijalisti Zagreb svakoj epizodi daju prepoznatljiv ugođaj u kojem ulice i kvartovi metropole postaju pozornica istrage. Glavne uloge tumače Peđa Gvozdić, Vini Jurčić, Toni Gojanović i Ivan Barišić, dok seriju režiraju mladi i nagrađivani redatelji Filip Heraković i Filip Mojzeš, poznati po snažnom vizualnom pripovijedanju i slojevitim glumačkim izvedbama.Žanr: kriminalističkiGlumci: Vini Jurčić, Peđa Gvozdić, Toni Gojanović, Ivan BarišićRežija: Filip Heraković, Filip MojzešDržava: Hrvatska
50:51
6. epizoda
Mia postaje meta opsjednutog stalkera koji je već pokušao nauditi Matiji, dok Zoran zbog nepovjerenja prema kćeri teško prihvaća da ona sudjeluje u istrazi. Dok policija sumnja na njezine kolege iz redakcije, Mia uz Aninu pomoć otkriva tragove koji vode do Svena i njegove opsesivne ljubomore. Nakon što pronađe dokaze na njegovom računalu, Mia se mora sama izboriti za slobodu, a slučaj završava Zoranovim priznanjem njezine sposobnosti i njihovim pomirenjem.
44:02
5. epizoda
Uspješni kolekcionar slika se nakon više od 50 godina vraća iz Kanade u Hrvatsku. Njegov je cilj na izložbi u Zagrebu pokazati svoju kolekciju umjetnina, a poslije njen dio vratiti pravom vlasniku, slikaru, svom bivšem prijatelju iz mladosti. No, nakon međusobnog susreta na groblju, slikar je ubijen. Istražitelji ispituju motive za zločin osunjičenih: neuspješnog kolekcionarovog nećaka, njegovog ljubavnika galeriste, odvjetnice koja mu vodi poslove u Hrvatskoj te mlađe supruge.
47:39
4. epizoda
Tijelo djevojke pronađeno je na okretištu tramvaja. Inspektori povezuju zločin s mračnom prošlošću žrtve koja je u vjeri tražila oprost. Djevojka je povezana s nikad riješenim zločinom u koji su bila uključena dvojica njezinih bivših ljubavnika: bivši kickboksač i sin bogatog poduzetnika. Stvari se dodatno zakompliciraju kada se u slučaj uključi otac jednog od osumnjičenih.
44:25
3. epizoda
Nakon što joj je netko bio ubacio drogu u piće, inspektorica Ana Kirin jedva je izbjegla napad. Iduće jutro pronađeno je tijelo mlade žene ubijene dok je bila pod utjecajem omamljujuće droge. Dok kolege sumnjaju u njezinu procjenu, Ana povezuje slučaj s vlastitim iskustvom i pokreće istragu koja ih vodi do Marina Borkovića, šarmantnog, ali nesigurnog farmaceutskog putnika. Istraga Anu vodi do jezivog otkrića.
41:13
2. epizoda
Vrhunski tenisač Lovre Jelaska kolabira na treningu, a njegov liječnik dr. Vuković pronađen je mrtav samo nekoliko sati kasnije. Dok ekipa specijalista pokušava spojiti te dvije točke, ulaze u svijet dopinga, tajnih investicija i zabranjenih veza. Svi imaju alibi – trener s mračnom prošlošću, menadžerica s financijskim tajnama, supruga koja je previše bliska žrtvi. No kad se istina počne otkrivati, tenisaču ne ostaje ništa osim bijesa i želje za osvetom. U utrci s vremenom, policija mora spriječiti tragediju koja bi sve nepovratno zaključala.
50:04
1. epizoda
Tijekom proslave svog rođendana, iskusni zagrebački krim-inspektor Zoran Trubec pozvan je na mjesto ubojstva vlasnika pečenjare Berata Selimija. Tragovi vode do Agima Bale, kosovskog poduzetnika mračne prošlosti i vlasnika kladionice "Clinton". U namjeri da se pod krinkom ubaci u Agimovu organizaciju, Zoran se nagodi sa Zecom, starim poznanikom koji služi zatvorsku kaznu.