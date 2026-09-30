Specijalisti Zagreb - Sezona 1 - 2. epizoda

Specijalisti Zagreb ,
Vrhunski tenisač Lovre Jelaska kolabira na treningu, a njegov liječnik dr. Vuković pronađen je mrtav samo nekoliko sati kasnije. Dok ekipa specijalista pokušava spojiti te dvije točke, ulaze u svijet dopinga, tajnih investicija i zabranjenih veza. Svi imaju alibi – trener s mračnom prošlošću, menadžerica s financijskim tajnama, supruga koja je previše bliska žrtvi. No kad se istina počne otkrivati, tenisaču ne ostaje ništa osim bijesa i želje za osvetom. U utrci s vremenom, policija mora spriječiti tragediju koja bi sve nepovratno zaključala.Prikaži više
Sezona 1Specijalisti Zagreb prva je RTL-ova kriminalistička serija, smještena u suvremeni Zagreb — grad koji u ovoj priči postaje peti, jednako važan lik. U središtu su četiri policijska inspektora potpuno različitih osobnosti, koji svaki tjedan rješavaju novi slučaj, dok se njihove osobne priče i odnosi razvijaju kroz cijelu sezonu. Tim predvodi glavni inspektor Zoran, veteran starog kova s nepogrešivim instinktom za ljude. Uz njega su inspektorica Ana, emocionalna okosnica i moralni autoritet tima; inspektor Luka, briljantni analitičar koji se u međuljudskim odnosima snalazi teže nego u dokazima; te inspektor Toni, temperamentni Splićanin i pridošlica iz USKOK-a kojeg prati nerazjašnjena afera iz prošlosti. Specijalisti Zagreb svakoj epizodi daju prepoznatljiv ugođaj u kojem ulice i kvartovi metropole postaju pozornica istrage. Glavne uloge tumače Peđa Gvozdić, Vini Jurčić, Toni Gojanović i Ivan Barišić, dok seriju režiraju mladi i nagrađivani redatelji Filip Heraković i Filip Mojzeš, poznati po snažnom vizualnom pripovijedanju i slojevitim glumačkim izvedbama.Žanr: kriminalističkiGlumci: Vini Jurčić, Peđa Gvozdić, Toni Gojanović, Ivan BarišićRežija: Filip Heraković, Filip MojzešDržava: Hrvatska