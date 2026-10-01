Specijalisti Zagreb - Sezona 1 - 3. epizoda

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Specijalisti Zagreb ,

Sezona 1 Epizoda 3

Nakon što joj je netko bio ubacio drogu u piće, inspektorica Ana Kirin jedva je izbjegla napad. Iduće jutro pronađeno je tijelo mlade žene ubijene dok je bila pod utjecajem omamljujuće droge. Dok kolege sumnjaju u njezinu procjenu, Ana povezuje slučaj s vlastitim iskustvom i pokreće istragu koja ih vodi do Marina Borkovića, šarmantnog, ali nesigurnog farmaceutskog putnika. Istraga Anu vodi do jezivog otkrića.

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  • Sezona 1

50:51
Specijalisti Zagreb - Sezona 1 - 6. epizoda

6. epizoda

Mia postaje meta opsjednutog stalkera koji je već pokušao nauditi Matiji, dok Zoran zbog nepovjerenja prema kćeri teško prihvaća da ona sudjeluje u istrazi. Dok policija sumnja na njezine kolege iz redakcije, Mia uz Aninu pomoć otkriva tragove koji vode do Svena i njegove opsesivne ljubomore. Nakon što pronađe dokaze na njegovom računalu, Mia se mora sama izboriti za slobodu, a slučaj završava Zoranovim priznanjem njezine sposobnosti i njihovim pomirenjem.
44:02
Specijalisti Zagreb - Sezona 1 - 5. epizoda

5. epizoda

Uspješni kolekcionar slika se nakon više od 50 godina vraća iz Kanade u Hrvatsku. Njegov je cilj na izložbi u Zagrebu pokazati svoju kolekciju umjetnina, a poslije njen dio vratiti pravom vlasniku, slikaru, svom bivšem prijatelju iz mladosti. No, nakon međusobnog susreta na groblju, slikar je ubijen. Istražitelji ispituju motive za zločin osunjičenih: neuspješnog kolekcionarovog nećaka, njegovog ljubavnika galeriste, odvjetnice koja mu vodi poslove u Hrvatskoj te mlađe supruge.
47:39
Specijalisti Zagreb - Sezona 1 - 4. epizoda

4. epizoda

Tijelo djevojke pronađeno je na okretištu tramvaja. Inspektori povezuju zločin s mračnom prošlošću žrtve koja je u vjeri tražila oprost. Djevojka je povezana s nikad riješenim zločinom u koji su bila uključena dvojica njezinih bivših ljubavnika: bivši kickboksač i sin bogatog poduzetnika. Stvari se dodatno zakompliciraju kada se u slučaj uključi otac jednog od osumnjičenih.
44:25
Specijalisti Zagreb - Sezona 1 - 3. epizoda

3. epizoda

Nakon što joj je netko bio ubacio drogu u piće, inspektorica Ana Kirin jedva je izbjegla napad. Iduće jutro pronađeno je tijelo mlade žene ubijene dok je bila pod utjecajem omamljujuće droge. Dok kolege sumnjaju u njezinu procjenu, Ana povezuje slučaj s vlastitim iskustvom i pokreće istragu koja ih vodi do Marina Borkovića, šarmantnog, ali nesigurnog farmaceutskog putnika. Istraga Anu vodi do jezivog otkrića.
41:13
Specijalisti Zagreb - Sezona 1 - 2. epizoda

2. epizoda

Vrhunski tenisač Lovre Jelaska kolabira na treningu, a njegov liječnik dr. Vuković pronađen je mrtav samo nekoliko sati kasnije. Dok ekipa specijalista pokušava spojiti te dvije točke, ulaze u svijet dopinga, tajnih investicija i zabranjenih veza. Svi imaju alibi – trener s mračnom prošlošću, menadžerica s financijskim tajnama, supruga koja je previše bliska žrtvi. No kad se istina počne otkrivati, tenisaču ne ostaje ništa osim bijesa i želje za osvetom. U utrci s vremenom, policija mora spriječiti tragediju koja bi sve nepovratno zaključala.
50:04
Specijalisti Zagreb - Sezona 1 - 1. epizoda

1. epizoda

Tijekom proslave svog rođendana, iskusni zagrebački krim-inspektor Zoran Trubec pozvan je na mjesto ubojstva vlasnika pečenjare Berata Selimija. Tragovi vode do Agima Bale, kosovskog poduzetnika mračne prošlosti i vlasnika kladionice "Clinton". U namjeri da se pod krinkom ubaci u Agimovu organizaciju, Zoran se nagodi sa Zecom, starim poznanikom koji služi zatvorsku kaznu.

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Specijalisti Zagreb 1
S1/E3
E02 E04
Titlovi:
HR
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  • Sezona 1