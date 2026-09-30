Specijalisti Zagreb - Sezona 1 - 4. epizoda

Specijalisti Zagreb - Sezona 1

2026

Specijalisti Zagreb prva je RTL-ova kriminalistička serija, smještena u suvremeni Zagreb — grad koji u ovoj priči postaje peti, jednako važan lik. U središtu su četiri policijska inspektora potpuno različitih osobnosti, koji svaki tjedan rješavaju novi slučaj, dok se njihove osobne priče i odnosi razvijaju kroz cijelu sezonu. Tim predvodi glavni inspektor Zoran, veteran starog kova s nepogrešivim instinktom za ljude. Uz njega su inspektorica Ana, emocionalna okosnica i moralni autoritet tima; inspektor Luka, briljantni analitičar koji se u međuljudskim odnosima snalazi teže nego u dokazima; te inspektor Toni, temperamentni Splićanin i pridošlica iz USKOK-a kojeg prati nerazjašnjena afera iz prošlosti. Specijalisti Zagreb svakoj epizodi daju prepoznatljiv ugođaj u kojem ulice i kvartovi metropole postaju pozornica istrage. Glavne uloge tumače Peđa Gvozdić, Vini Jurčić, Toni Gojanović i Ivan Barišić, dok seriju režiraju mladi i nagrađivani redatelji Filip Heraković i Filip Mojzeš, poznati po snažnom vizualnom pripovijedanju i slojevitim glumačkim izvedbama.