Spill The Tea - Sezona 1 - 24. epizoda

19. epizoda

Glumac Marin Klišmanić, publici najpoznatiji po ulozi Marka Vukasa u popularnoj seriji 'Divlje pčele', nedavno je uplovio u bračnu luku, a u gostovanju u podcastu 'Spill The Tea' otkrio je sve detalje svog vjenčanja iz snova, od romantične prosidbe u švicarskim Alpama do simpatičnih nezgoda na samoj ceremoniji. Podijelio je kako se osjeća kao oženjen čovjek i kako je s kolegama iz serije proslavio svoj veliki dan.