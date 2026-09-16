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Spill The Tea ,

Sezona 1 Epizoda 24

Mladi glumac Ivan Barišić, kojeg je publika zavoljela kao Nikolu Vukasa u popularnoj seriji 'Divlje pčele', postao je jedno od najprepoznatljivijih lica na domaćoj sceni. Gostujući u podcastu 'Spill The Tea', otkrio je nevjerojatnu priču o tome kako je dobio ulogu koja mu je promijenila život, priznavši da se na setu pojavio potpuno nesvjestan sudbonosnog obrata koji su mu producenti pripremili.

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quote Podcast koji ekskluzivno otkriva tajne sa seta najpopularnijih RTL i Voyo emisija i reality showova

  • Sezona 1

43:10
Spill The Tea - Sezona 1 - 24. epizoda

24. epizoda

Mladi glumac Ivan Barišić, kojeg je publika zavoljela kao Nikolu Vukasa u popularnoj seriji 'Divlje pčele', postao je jedno od najprepoznatljivijih lica na domaćoj sceni. Gostujući u podcastu 'Spill The Tea', otkrio je nevjerojatnu priču o tome kako je dobio ulogu koja mu je promijenila život, priznavši da se na setu pojavio potpuno nesvjestan sudbonosnog obrata koji su mu producenti pripremili.
43:43
Spill The Tea - Sezona 1

23. epizoda

Od bliskih susreta s majmunima i zmijama, preko borbe s tropskom klimom, do kulinarskih šokova, Ante Travizi je bez zadrške podijelio svoja iskustva, otkrivši i kako je umalo odbio priliku života.
1:01:34
Spill The Tea - Sezona 1 - 22. epizoda

22. epizoda

Petra Meštrić, doktorica medicine, voditeljica i jedna od najupečatljivijih kandidatkinja treće sezone sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu', gostovala je u podcastu 'Spill The Tea' gdje se prisjetila svog sudjelovanja u showu. Iako je prošlo nekoliko godina, Petra o tom iskustvu govori s nevjerojatnim entuzijazmom i emocijama, ističući kako joj je upravo taj period bio presudan za donošenje nekih od najvažnijih životnih odluka.
33:51
Spill The Tea - Sezona 1 - 21. epizoda

21. epizoda

Popularni domaći content kreator Ivan Molnar, kojeg tisuće prate na društvenim mrežama, uskoro će pokazati svoje drugo lice u prvoj Voyo Original seriji 'IQ 160'. U razgovoru za podcast 'Spill The Tea', Molnar je otkrio kako se nosi s tremom uoči premijere, ali se i prisjetio svojih ranijih, manje poznatih glumačkih uloga koje su mu utrle put do prvog velikog angažmana.
46:25
Spill The Tea - Sezona 1 - 20. epizoda

20. epizoda

Glumac Matija Kačan, publici najpoznatiji po ulozi Veljka u hit seriji 'Divlje pčele', gost je u novoj epizodi podcasta 'Spill The Tea'. U opuštenom razgovoru, Kačan je otkrio brojne detalje o svom karijernom putu, odrastanju u velikoj obitelji i strasti prema putovanjima, ali i podijelio najbizarniji trač koji je ikada čuo o sebi
35:24
Spill The Tea - Sezona 1 - 19. epizoda

19. epizoda

Glumac Marin Klišmanić, publici najpoznatiji po ulozi Marka Vukasa u popularnoj seriji 'Divlje pčele', nedavno je uplovio u bračnu luku, a u gostovanju u podcastu 'Spill The Tea' otkrio je sve detalje svog vjenčanja iz snova, od romantične prosidbe u švicarskim Alpama do simpatičnih nezgoda na samoj ceremoniji. Podijelio je kako se osjeća kao oženjen čovjek i kako je s kolegama iz serije proslavio svoj veliki dan.
46:15
Spill The Tea - Sezona 1 - 18. epizoda

18. epizoda

Glumicu Dajanu Čuljak gledatelji će uskoro moći pratiti u glavnoj ulozi Marine u prvom Voyo Originalu 'IQ 160'. Gostujući u podcastu 'Spill The Tea', Dajana se, uzbuđena zbog novog projekta, prisjetila i svojih početaka te otkrila dosad nepoznate detalje o svom životu i prvom Voyo Originalu 'IQ 160'
23:28
Spill The Tea - Sezona 1 - 17. epizoda

17. epizoda

Zvijezda popularne serije 'Divlje pčele', glumica Antonija Julija Blaće, gostovala je u podcastu 'Spill the Tea' gdje je bez zadrške progovorila o izazovima svoje uloge, ali i otkrila brojne detalje iz privatnog života. Posebno se osvrnula na teške trenutke svog lika Luce, priznajući kako se i sama ponekad bunila protiv njezinih odluka te kako pronalazi ravnotežu između sebe i uloga koje tumači.
48:07
Spill The Tea - Sezona 1 - 16. epizoda

16. epizoda

Glumac Antonio Scarpa, kojeg gledatelji obožavaju u ulozi simpatičnog Brice u popularnoj seriji 'Divlje pčele', gostovao je u RTL.hr i Voyo podcastu 'Spill the Tea' gdje je otkrio dosad nepoznate detalje o svom putu do ove zapažene uloge.
43:46
Spill The Tea - Sezona 1 - 15. epizoda

15. epizoda

Ksenija i Josip Đ. iz 'Ljubav je na selu' u podcastu 'Spill The Tea' otkrili su sve o svom životu nakon showa, ljubavi i planovima za budućnost
46:48
Spill The Tea - Sezona 1 - 14. epizoda

14. epizoda

Kreativna producentica 'Gospodina Savršenog' Ivana Šimac u 'Spill The Tea 'otkriva tajne nove sezone: 'Očekujte obrat na obrat, ništa vam neće biti jasno'
44:35
Spill The Tea - Sezona 1

13. epizoda

Gost: Marija i Nena iz 9. sezone Života na vagi
37:04
Spill The Tea - Sezona 1

12. epizoda

Pobjednik 9. sezone Života na vagi Dominik Šarić u 'Spill The Tea' otkrio planove nakon pobjede: 'Odgojiti dobru djecu i jednog dana, ako bude Božja volja, otići u raj'.
47:12
Spill The Tea - Sezona 1

11. epizoda

Voditeljica Antonija Blaće u podcastu 'Spill The Tea' otkrila je detalje sa snimanja 'Života na vagi', detalje iz 20 godina duge karijere, ali i ponešto o svome privatnom životu.
48:58
Spill The Tea - Sezona 1

10. epizoda

Gosti: Mario Šutalo i Rebecca Malčić
52:04
Spill The Tea - Sezona 1

9. epizoda - Boris Vidović

Boris Vidović gostovao je u RTL.hr i Voyo podcastu 'Spill The Tea', gdje je otkrio niz detalja iz svog iskustva u najnovijoj sezoni 'Love Islanda UK'
43:34
Spill The Tea - Sezona 1

8. epizoda - Nikolina Pišek

Voditeljica 'Farme' Nikolina Pišek govori o privatnom životu, poslovnim uspjesima i novom projektu - 'Farmi'.
29:53
Spill The Tea - Sezona 1

7. epizoda - Anita Martinović

Popularna RTL-ova voditeljica Anita Martinović otkriva detalje iz nove sezone popularnog reality showa 'Ljubav je na selu'.
32:52
Spill The Tea - Sezona 1

6. epizoda - Dean Pelić

Stručnjak 'Braka na prvu' Dean Pelić u RTL.hr i Voyo podcastu 'Spill The Tea' je otkrio više o svom privatnom i poslovnom životu te da je počeo pisati svoju treću knjigu.
32:04
Spill The Tea - Sezona 1

5. epizoda - Barbara Mandarić

Kandidatkinja četvrte sezone megapopularnog reality showa 'Gospodin Savršeni' Barbara Mandarić o odnosu s Milošem, prijateljstvu s Marinelom i ostalim djevojkama iz vile 'Gospodina Savršenog'.
51:49
Spill The Tea - Sezona 1

4. epizoda - Marinela Grljušić

U kakvom su odnosu ona i Šime? Koje kandidatkinje su je razočarale u showu, a koje izenenadile? Kako si je posložila život nakon 'Gospodina Savršenog' i zašto se osjeća bolje nego ikada? Na sve ovo i puno više, odgovorila je bivša kandidatkinja showa 'Gospodin Savršeni' Marinela Grljušić.
38:14
Spill The Tea - Sezona 1

3. epizoda - Maida Ribić

Maida je jedna od pobjednica showa 'Gospodin Savršeni'. Miloš ju je odabrao, a kakav je sada njihov odnos otkrila je u novoj epizodi podcasta 'Spill The Tea'.
30:23
Spill The Tea - Sezona 1

2. epizoda - Vanja Stanojević

Vanja je otkrila sve pojedinosti o showu, djevojkama i njezinom odnosu sa Šimom. Kako je to izgledalo iza kamera, s kime se najviše sprijateljila te kako će si ona i Šime dalje organizirati život, ekskluzivno je govorila u polusatnom razgovoru.
26:06
Spill The Tea - Sezona 1

1. epizoda - Laura Prgomet

Bivša kandidatkinja 'Gospodina Savršenog' gostovala je u Voyo i RTL.hr podcastu 'Spill The Tea', a ekskluzivno nam je otkrila u kakvom je odnosu danas sa Šimom.

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