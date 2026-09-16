Spill The Tea - Sezona 1 - 24. epizoda

Spill The Tea ,
Mladi glumac Ivan Barišić, kojeg je publika zavoljela kao Nikolu Vukasa u popularnoj seriji 'Divlje pčele', postao je jedno od najprepoznatljivijih lica na domaćoj sceni. Gostujući u podcastu 'Spill The Tea', otkrio je nevjerojatnu priču o tome kako je dobio ulogu koja mu je promijenila život, priznavši da se na setu pojavio potpuno nesvjestan sudbonosnog obrata koji su mu producenti pripremili.Prikaži više
Sezona 1Spill The Tea je RTL.hr i Voyo podcast u kojem ekskluzivno otkrivamo tajne sa seta najpopularnijih RTL i Voyo emisija i reality showova! U svakom izdanju Spill The Tea donosimo pikantne detalje iz privatnog života zvijezda, otkrivajući što se zaista događa iza kamera. Ovaj podcast nudi neviđene uvide u svijet poznatih i sve ono što javnost još ne zna. Ne propustite Spill The Tea - podcast koji vas vodi u svijet iza scene!Žanr: PodcastGlumci: Dajana ČuljakDržava: Hrvatska