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Spin Fighters: Super spin

2018 Br. epizoda: 3

'Spin Fighters: Super spin' je animirana serija puna akcije, natjecanja i uzbudljivih borbi u svijetu moćnih zvrkova. Roki, tinejdžer koji želi ostvariti svoj i očev san, prijavljuje se na Spin Fighters Akademiju gdje upoznaje nove prijatelje i ulazi u svijet vrhunskih natjecanja. Uz pomoć svojih vještina, hrabrosti i timskog duha, Roki i njegovi prijatelji suočavaju se s brojnim izazovima, ali i otkrivaju tajne povezane s osnivačem Spin Fightersa, tajanstvenim Dr. Strangeom. 'Spin Fighters: Super spin' donosi uzbudljive pustolovine, spektakularne okršaje i priču o prijateljstvu, upornosti i borbi za pobjedu.

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Animirano Avantura Uzbudljivo

  • Sezona 2

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