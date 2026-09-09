Spin Fighters: Super spin
'Spin Fighters: Super spin' je animirana serija puna akcije, natjecanja i uzbudljivih borbi u svijetu moćnih zvrkova. Roki, tinejdžer koji želi ostvariti svoj i očev san, prijavljuje se na Spin Fighters Akademiju gdje upoznaje nove prijatelje i ulazi u svijet vrhunskih natjecanja. Uz pomoć svojih vještina, hrabrosti i timskog duha, Roki i njegovi prijatelji suočavaju se s brojnim izazovima, ali i otkrivaju tajne povezane s osnivačem Spin Fightersa, tajanstvenim Dr. Strangeom. 'Spin Fighters: Super spin' donosi uzbudljive pustolovine, spektakularne okršaje i priču o prijateljstvu, upornosti i borbi za pobjedu.Prikaži više
Sezona 2'Spin Fighters: Super spin' je animirana serija puna akcije, natjecanja i uzbudljivih borbi u svijetu moćnih zvrkova. Roki, tinejdžer koji želi ostvariti svoj i očev san, prijavljuje se na Spin Fighters Akademiju gdje upoznaje nove prijatelje i ulazi u svijet vrhunskih natjecanja. Uz pomoć svojih vještina, hrabrosti i timskog duha, Roki i njegovi prijatelji suočavaju se s brojnim izazovima, ali i otkrivaju tajne povezane s osnivačem Spin Fightersa, tajanstvenim Dr. Strangeom. 'Spin Fighters: Super spin' donosi uzbudljive pustolovine, spektakularne okršaje i priču o prijateljstvu, upornosti i borbi za pobjedu.Žanr: animacija
23:00
1. epizoda
Roki, tinejdžer koji želi ostvariti svoj i očev san te osvojiti Spin Fighters turnir, prijavljuje se na Spin Fighters Akademiju. U Akademiji upoznaje nove prijatelje kao i tajanstvenog Dr. Strangea, osnivača Spin Fightersa.
22:48
2. epizoda
Roki, tinejdžer koji želi ostvariti svoj i očev san te osvojiti Spin Fighters turnir, prijavljuje se na Spin Fighters Akademiju. U Akademiji upoznaje nove prijatelje kao i tajanstvenog Dr. Strangea, osnivača Spin Fightersa.