Sportske igre mladih - Sezona 13 - 5. epizoda

Sportske igre mladih

Sportske igre mladih 13 1068089 2026 Sezona: Sezona 13

'Sportske igre mladih' započele su 1996. godine u Splitu sa željom da se svim osnovcima i srednjoškolcima omogući sudjelovanje u organiziranim sportskim natjecanjima i drugim besplatnim aktivnostima tijekom ljeta. Ideja je rasla i natjecanje je postalo najveći amaterski sportski događaj u ovom dijelu Europe. Organizirane su pod pokroviteljstvom Međunarodnog olimpijskog odbora i Svjetske nogometne federacije te počasnim pokroviteljstvom predsjednika RH, predsjednika Hrvatskog sabora i predsjednika Vlade RH. Potporu Igrama daju eminentna imena iz sportskog, političkog i gospodarskog života (ambasadori Igara): Sir Dave Richards, predsjednik Premier Lige počasni je predsjednik Sportskih igara mladih, dok su uloge počasnih dopredsjednika povjerene Goranu Ivaniševiću i Slavenu Biliću. Djeci i mladima u svim županijama širom Hrvatske pruža se mogućnost besplatnog sudjelovanja na natjecanjima, a najuspješnijim pojedincima i ekipama osigurano je besplatno malo ljetovanje sa sudjelovanjem u završnici u Splitu. Izvanredna ideja o sportu i zabavi počela se širiti i na susjedne zemalje. Program manifestacije dugoročno je vezan uz promotivno-edukativnu akciju "Živimo život bez droge jer droga oduzima život". 'Sportske igre mladih' promiču način života čiji su temelji razumijevanje, prijateljstvo, solidarnost i fair-play, alternativu svim mogućim negativnim čimbenicima današnjice koji se na izrazit način reflektiraju na populaciju djece i mladeži. Iz godine u godinu odaziv djece je sve veći, a kvaliteta organizacije je dosegla najvišu razinu. Djeca i mladi od sedam do osamnaest godina pozvana su biti dijelom Sportskih igara mladih, najljepšom sportskom pričom u Hrvatskoj i šire.