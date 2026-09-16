Sportske igre mladih - Sezona 13 - 7. epizoda

Sportske igre mladih ,
'Sportske igre mladih' započele su 1996. godine u Splitu sa željom da se svim osnovcima i srednjoškolcima omogući sudjelovanje u organiziranim sportskim natjecanjima i drugim besplatnim aktivnostima tijekom ljeta. Ideja je rasla i natjecanje je postalo najveći amaterski sportski događaj u ovom dijelu Europe. Organizirane su pod pokroviteljstvom Međunarodnog olimpijskog odbora i Svjetske nogometne federacije te počasnim pokroviteljstvom predsjednika RH, predsjednika Hrvatskog sabora i predsjednika Vlade RH. Potporu Igrama daju eminentna imena iz sportskog, političkog i gospodarskog života (ambasadori Igara): Sir Dave Richards, predsjednik Premier Lige počasni je predsjednik Sportskih igara mladih, dok su uloge počasnih dopredsjednika povjerene Goranu Ivaniševiću i Slavenu Biliću. Djeci i mladima u svim županijama širom Hrvatske pruža se mogućnost besplatnog sudjelovanja na natjecanjima, a najuspješnijim pojedincima i ekipama osigurano je besplatno malo ljetovanje sa sudjelovanjem u završnici u Splitu. Izvanredna ideja o sportu i zabavi počela se širiti i na susjedne zemalje. Program manifestacije dugoročno je vezan uz promotivno-edukativnu akciju "Živimo život bez droge jer droga oduzima život". 'Sportske igre mladih' promiču način života čiji su temelji razumijevanje, prijateljstvo, solidarnost i fair-play, alternativu svim mogućim negativnim čimbenicima današnjice koji se na izrazit način reflektiraju na populaciju djece i mladeži. Iz godine u godinu odaziv djece je sve veći, a kvaliteta organizacije je dosegla najvišu razinu. Djeca i mladi od sedam do osamnaest godina pozvana su biti dijelom Sportskih igara mladih, najljepšom sportskom pričom u Hrvatskoj i šire.Prikaži više
Sezona 1Sportske igre mladihSportske igre mladih predstavljaju najveću sportsku amatersku manifestaciju za djecu i mlade u Europi. Tijekom svojih 21 godinu postojanja okupile su više od 1,2 milijuna sudionika i proširile se na organizaciju u tri zemlje u regiji: Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Srbiji. Ova iznimna manifestacija pruža djeci i mladima u svim županijama diljem Hrvatske priliku za besplatno sudjelovanje u raznim sportskim natjecanjima. Najuspješnijim pojedincima i ekipama dodjeljuje se mogućnost besplatnog mini ljetovanja, uključujući sudjelovanje na državnoj završnici. Sportske igre mladih nisu samo sportsko natjecanje; one potiču zajedništvo, fair play i zdravu tjelesnu aktivnost među mladima. Manifestacija Sportske igre mladih je neizostavan dio ljeta za mnoge mlade pružajući im priliku za stvaranje prijateljstava, usvajanje sportskog duha te poticanje na timski rad i osobni razvoj.Žanr: DječjiDržava: Hrvatska
Sezona 2Sportske igre mladihSportske igre mladih predstavljaju najveću sportsku amatersku manifestaciju za djecu i mlade u Europi. Tijekom svojih 21 godinu postojanja okupile su više od 1,2 milijuna sudionika i proširile se na organizaciju u tri zemlje u regiji: Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Srbiji. Ova iznimna manifestacija pruža djeci i mladima u svim županijama diljem Hrvatske priliku za besplatno sudjelovanje u raznim sportskim natjecanjima. Najuspješnijim pojedincima i ekipama dodjeljuje se mogućnost besplatnog mini ljetovanja, uključujući sudjelovanje na državnoj završnici. Sportske igre mladih nisu samo sportsko natjecanje; one potiču zajedništvo, fair play i zdravu tjelesnu aktivnost među mladima. Manifestacija Sportske igre mladih je neizostavan dio ljeta za mnoge mlade pružajući im priliku za stvaranje prijateljstava, usvajanje sportskog duha te poticanje na timski rad i osobni razvoj.Žanr: DječjiDržava: Hrvatska
Sezona 3Sportske igre mladihSportske igre mladih predstavljaju najveću sportsku amatersku manifestaciju za djecu i mlade u Europi. Tijekom svojih 21 godinu postojanja okupile su više od 1,2 milijuna sudionika i proširile se na organizaciju u tri zemlje u regiji: Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Srbiji. Ova iznimna manifestacija pruža djeci i mladima u svim županijama diljem Hrvatske priliku za besplatno sudjelovanje u raznim sportskim natjecanjima. Najuspješnijim pojedincima i ekipama dodjeljuje se mogućnost besplatnog mini ljetovanja, uključujući sudjelovanje na državnoj završnici. Sportske igre mladih nisu samo sportsko natjecanje; one potiču zajedništvo, fair play i zdravu tjelesnu aktivnost među mladima. Manifestacija Sportske igre mladih je neizostavan dio ljeta za mnoge mlade pružajući im priliku za stvaranje prijateljstava, usvajanje sportskog duha te poticanje na timski rad i osobni razvoj.Žanr: DječjiDržava: Hrvatska
Sezona 4Sportske igre mladihSportske igre mladih predstavljaju najveću sportsku amatersku manifestaciju za djecu i mlade u Europi. Tijekom svojih 21 godinu postojanja okupile su više od 1,2 milijuna sudionika i proširile se na organizaciju u tri zemlje u regiji: Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Srbiji. Ova iznimna manifestacija pruža djeci i mladima u svim županijama diljem Hrvatske priliku za besplatno sudjelovanje u raznim sportskim natjecanjima. Najuspješnijim pojedincima i ekipama dodjeljuje se mogućnost besplatnog mini ljetovanja, uključujući sudjelovanje na državnoj završnici. Sportske igre mladih nisu samo sportsko natjecanje; one potiču zajedništvo, fair play i zdravu tjelesnu aktivnost među mladima. Manifestacija Sportske igre mladih je neizostavan dio ljeta za mnoge mlade pružajući im priliku za stvaranje prijateljstava, usvajanje sportskog duha te poticanje na timski rad i osobni razvoj.Žanr: DječjiDržava: Hrvatska
Sezona 5Sportske igre mladihSportske igre mladih predstavljaju najveću sportsku amatersku manifestaciju za djecu i mlade u Europi. Tijekom svojih 21 godinu postojanja okupile su više od 1,2 milijuna sudionika i proširile se na organizaciju u tri zemlje u regiji: Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Srbiji. Ova iznimna manifestacija pruža djeci i mladima u svim županijama diljem Hrvatske priliku za besplatno sudjelovanje u raznim sportskim natjecanjima. Najuspješnijim pojedincima i ekipama dodjeljuje se mogućnost besplatnog mini ljetovanja, uključujući sudjelovanje na državnoj završnici. Sportske igre mladih nisu samo sportsko natjecanje; one potiču zajedništvo, fair play i zdravu tjelesnu aktivnost među mladima. Manifestacija Sportske igre mladih je neizostavan dio ljeta za mnoge mlade pružajući im priliku za stvaranje prijateljstava, usvajanje sportskog duha te poticanje na timski rad i osobni razvoj.Žanr: DječjiDržava: Hrvatska
Sezona 6Sportske igre mladihSportske igre mladih predstavljaju najveću sportsku amatersku manifestaciju za djecu i mlade u Europi. Tijekom svojih 21 godinu postojanja okupile su više od 1,2 milijuna sudionika i proširile se na organizaciju u tri zemlje u regiji: Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Srbiji. Ova iznimna manifestacija pruža djeci i mladima u svim županijama diljem Hrvatske priliku za besplatno sudjelovanje u raznim sportskim natjecanjima. Najuspješnijim pojedincima i ekipama dodjeljuje se mogućnost besplatnog mini ljetovanja, uključujući sudjelovanje na državnoj završnici. Sportske igre mladih nisu samo sportsko natjecanje; one potiču zajedništvo, fair play i zdravu tjelesnu aktivnost među mladima. Manifestacija Sportske igre mladih je neizostavan dio ljeta za mnoge mlade pružajući im priliku za stvaranje prijateljstava, usvajanje sportskog duha te poticanje na timski rad i osobni razvoj.Žanr: DječjiDržava: Hrvatska
Sezona 7Sportske igre mladihSportske igre mladih predstavljaju najveću sportsku amatersku manifestaciju za djecu i mlade u Europi. Tijekom svojih 21 godinu postojanja okupile su više od 1,2 milijuna sudionika i proširile se na organizaciju u tri zemlje u regiji: Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Srbiji. Ova iznimna manifestacija pruža djeci i mladima u svim županijama diljem Hrvatske priliku za besplatno sudjelovanje u raznim sportskim natjecanjima. Najuspješnijim pojedincima i ekipama dodjeljuje se mogućnost besplatnog mini ljetovanja, uključujući sudjelovanje na državnoj završnici. Sportske igre mladih nisu samo sportsko natjecanje; one potiču zajedništvo, fair play i zdravu tjelesnu aktivnost među mladima. Manifestacija Sportske igre mladih je neizostavan dio ljeta za mnoge mlade pružajući im priliku za stvaranje prijateljstava, usvajanje sportskog duha te poticanje na timski rad i osobni razvoj.Žanr: DječjiDržava: Hrvatska
Sezona 8Sportske igre mladihSportske igre mladih predstavljaju najveću sportsku amatersku manifestaciju za djecu i mlade u Europi. Tijekom svojih 21 godinu postojanja okupile su više od 1,2 milijuna sudionika i proširile se na organizaciju u tri zemlje u regiji: Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Srbiji. Ova iznimna manifestacija pruža djeci i mladima u svim županijama diljem Hrvatske priliku za besplatno sudjelovanje u raznim sportskim natjecanjima. Najuspješnijim pojedincima i ekipama dodjeljuje se mogućnost besplatnog mini ljetovanja, uključujući sudjelovanje na državnoj završnici. Sportske igre mladih nisu samo sportsko natjecanje; one potiču zajedništvo, fair play i zdravu tjelesnu aktivnost među mladima. Manifestacija Sportske igre mladih je neizostavan dio ljeta za mnoge mlade pružajući im priliku za stvaranje prijateljstava, usvajanje sportskog duha te poticanje na timski rad i osobni razvoj.Žanr: DječjiDržava: Hrvatska
Sezona 9Sportske igre mladihSportske igre mladih predstavljaju najveću sportsku amatersku manifestaciju za djecu i mlade u Europi. Tijekom svojih 21 godinu postojanja okupile su više od 1,2 milijuna sudionika i proširile se na organizaciju u tri zemlje u regiji: Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Srbiji. Ova iznimna manifestacija pruža djeci i mladima u svim županijama diljem Hrvatske priliku za besplatno sudjelovanje u raznim sportskim natjecanjima. Najuspješnijim pojedincima i ekipama dodjeljuje se mogućnost besplatnog mini ljetovanja, uključujući sudjelovanje na državnoj završnici. Sportske igre mladih nisu samo sportsko natjecanje; one potiču zajedništvo, fair play i zdravu tjelesnu aktivnost među mladima. Manifestacija Sportske igre mladih je neizostavan dio ljeta za mnoge mlade pružajući im priliku za stvaranje prijateljstava, usvajanje sportskog duha te poticanje na timski rad i osobni razvoj.Žanr: DječjiDržava: Hrvatska
Sezona 11Sportske igre mladihSportske igre mladih predstavljaju najveću sportsku amatersku manifestaciju za djecu i mlade u Europi. Tijekom svojih 21 godinu postojanja okupile su više od 1,2 milijuna sudionika i proširile se na organizaciju u tri zemlje u regiji: Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Srbiji. Ova iznimna manifestacija pruža djeci i mladima u svim županijama diljem Hrvatske priliku za besplatno sudjelovanje u raznim sportskim natjecanjima. Najuspješnijim pojedincima i ekipama dodjeljuje se mogućnost besplatnog mini ljetovanja, uključujući sudjelovanje na državnoj završnici. Sportske igre mladih nisu samo sportsko natjecanje; one potiču zajedništvo, fair play i zdravu tjelesnu aktivnost među mladima. Manifestacija Sportske igre mladih je neizostavan dio ljeta za mnoge mlade pružajući im priliku za stvaranje prijateljstava, usvajanje sportskog duha te poticanje na timski rad i osobni razvoj.Žanr: DječjiDržava: Hrvatska
Sezona 12Sportske igre mladihSportske igre mladih predstavljaju najveću sportsku amatersku manifestaciju za djecu i mlade u Europi. Tijekom svojih 21 godinu postojanja okupile su više od 1,2 milijuna sudionika i proširile se na organizaciju u tri zemlje u regiji: Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Srbiji. Ova iznimna manifestacija pruža djeci i mladima u svim županijama diljem Hrvatske priliku za besplatno sudjelovanje u raznim sportskim natjecanjima. Najuspješnijim pojedincima i ekipama dodjeljuje se mogućnost besplatnog mini ljetovanja, uključujući sudjelovanje na državnoj završnici. Sportske igre mladih nisu samo sportsko natjecanje; one potiču zajedništvo, fair play i zdravu tjelesnu aktivnost među mladima. Manifestacija Sportske igre mladih je neizostavan dio ljeta za mnoge mlade pružajući im priliku za stvaranje prijateljstava, usvajanje sportskog duha te poticanje na timski rad i osobni razvoj.Žanr: DječjiDržava: Hrvatska
Sezona 13Sportske igre mladihSportske igre mladih predstavljaju najveću sportsku amatersku manifestaciju za djecu i mlade u Europi. Tijekom svojih 21 godinu postojanja okupile su više od 1,2 milijuna sudionika i proširile se na organizaciju u tri zemlje u regiji: Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Srbiji. Ova iznimna manifestacija pruža djeci i mladima u svim županijama diljem Hrvatske priliku za besplatno sudjelovanje u raznim sportskim natjecanjima. Najuspješnijim pojedincima i ekipama dodjeljuje se mogućnost besplatnog mini ljetovanja, uključujući sudjelovanje na državnoj završnici. Sportske igre mladih nisu samo sportsko natjecanje; one potiču zajedništvo, fair play i zdravu tjelesnu aktivnost među mladima. Manifestacija Sportske igre mladih je neizostavan dio ljeta za mnoge mlade pružajući im priliku za stvaranje prijateljstava, usvajanje sportskog duha te poticanje na timski rad i osobni razvoj.Žanr: emisija za mladeDržava: Hrvatska
2026Sportske igre mladihSportske igre mladih predstavljaju najveću sportsku amatersku manifestaciju za djecu i mlade u Europi. Tijekom svojih 21 godinu postojanja okupile su više od 1,2 milijuna sudionika i proširile se na organizaciju u tri zemlje u regiji: Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Srbiji. Ova iznimna manifestacija pruža djeci i mladima u svim županijama diljem Hrvatske priliku za besplatno sudjelovanje u raznim sportskim natjecanjima. Najuspješnijim pojedincima i ekipama dodjeljuje se mogućnost besplatnog mini ljetovanja, uključujući sudjelovanje na državnoj završnici. Sportske igre mladih nisu samo sportsko natjecanje; one potiču zajedništvo, fair play i zdravu tjelesnu aktivnost među mladima. Manifestacija Sportske igre mladih je neizostavan dio ljeta za mnoge mlade pružajući im priliku za stvaranje prijateljstava, usvajanje sportskog duha te poticanje na timski rad i osobni razvoj.Žanr: SportDržava: Hrvatska