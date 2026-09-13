'Spušteni auti' je snažna obiteljska drama o odrastanju, identitetu i sukobu generacija smještena u svijet kultne lowrider automobilske kulture istočnog Los Angelesa. Prati Dannyja, talentiranog mladog uličnog umjetnika koji se pokušava pronaći između vlastitih snova i očekivanja tradicionalne obitelji predane lowrider nasljeđu. Kada se u njegov život vrati brat Chuko, bivši zatvorenik koji ponovno otvara stare sukobe, Danny se mora suočiti s obiteljskim pritiscima, zakonom i važnom odlukom o vlastitom putu. Uz Gabriela Chavarriju, Demiána Bichira i Evu Longoriju, film 'Spušteni auti' donosi emotivnu priču o obitelji, ponosu, umjetnosti i borbi za vlastiti identitet.

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