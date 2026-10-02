Superbike: Francuska - 2026 - Superbike: Francuska - Superpole (kvalifikacije)

2026 Epizoda 0

Superbike: Francuska stiže na legendarni Circuit de Nevers Magny-Cours kao deveta runda sezone u kojoj najbolje svjetske motocikliste čeka nastavak borbe za važne bodove. Dok je subota rezervirana za jutarnji Superpole i prvu glavnu utrku u 15:30, nedjeljni program donosi sprint utrku te kulminaciju vikenda uz drugu glavnu utrku od 14:00 sati. Ne propustite uzbudljivi trkaći spektakl Superbike: Francuska i pratite sve utrke uživo na Voyo!

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