Superbike: Francuska - 2026 - Superbike: Francuska - Utrka 2

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Superbike: Francuska ,

2026 Epizoda 0

Superbike: Francuska stiže na legendarni Circuit de Nevers Magny-Cours kao deveta runda sezone u kojoj najbolje svjetske motocikliste čeka nastavak borbe za važne bodove. Dok je subota rezervirana za jutarnji Superpole i prvu glavnu utrku u 15:30, nedjeljni program donosi sprint utrku te kulminaciju vikenda uz drugu glavnu utrku od 14:00 sati. Ne propustite uzbudljivi trkaći spektakl Superbike: Francuska i pratite sve utrke uživo na Voyo!

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  • 2026

33:23
Superbike: Francuska - 2026 - Superbike: Francuska - Superpole (kvalifikacije)

Superbike: Francuska - Superpole (kvalifikacije)

Superbike: Francuska stiže na legendarni Circuit de Nevers Magny-Cours kao deveta runda sezone u kojoj najbolje svjetske motocikliste čeka nastavak borbe za važne bodove. Dok je subota rezervirana za jutarnji Superpole i prvu glavnu utrku u 15:30, nedjeljni program donosi sprint utrku te kulminaciju vikenda uz drugu glavnu utrku od 14:00 sati. Ne propustite uzbudljivi trkaći spektakl Superbike: Francuska i pratite sve utrke uživo na Voyo!
1:17:10
Superbike: Francuska - 2026 - Superbike: Francuska - Utrka 1

Superbike: Francuska - Utrka 1

Superbike: Francuska stiže na legendarni Circuit de Nevers Magny-Cours kao deveta runda sezone u kojoj najbolje svjetske motocikliste čeka nastavak borbe za važne bodove. Dok je subota rezervirana za jutarnji Superpole i prvu glavnu utrku u 15:30, nedjeljni program donosi sprint utrku te kulminaciju vikenda uz drugu glavnu utrku od 14:00 sati.
33:19
Superbike: Francuska - 2026 - Superbike: Francuska - Sprint utrka

Superbike: Francuska - Sprint utrka

Superbike: Francuska stiže na legendarni Circuit de Nevers Magny-Cours kao deveta runda sezone u kojoj najbolje svjetske motocikliste čeka nastavak borbe za važne bodove. Dok je subota rezervirana za jutarnji Superpole i prvu glavnu utrku u 15:30, nedjeljni program donosi sprint utrku te kulminaciju vikenda uz drugu glavnu utrku od 14:00 sati. Ne propustite uzbudljivi trkaći spektakl Superbike: Francuska i pratite sve utrke uživo na Voyo!
57:35
Superbike: Francuska - 2026 - Superbike: Francuska - Utrka 2

Superbike: Francuska - Utrka 2

Superbike: Francuska stiže na legendarni Circuit de Nevers Magny-Cours kao deveta runda sezone u kojoj najbolje svjetske motocikliste čeka nastavak borbe za važne bodove. Dok je subota rezervirana za jutarnji Superpole i prvu glavnu utrku u 15:30, nedjeljni program donosi sprint utrku te kulminaciju vikenda uz drugu glavnu utrku od 14:00 sati. Ne propustite uzbudljivi trkaći spektakl Superbike: Francuska i pratite sve utrke uživo na Voyo!

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