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Superbike: Italija – Cremona Circuit

2026 Br. epizoda: 1

Superbike: Italija – Cremona Circuit donosi desetu rundu Svjetskog prvenstva WorldSBK 2026. i novi talijanski izazov za najbolje Superbike vozače na stazi Cremona Circuit u Lombardiji. Za razliku od lipanjske talijanske runde održane na stazi Misano World Circuit Marco Simoncelli, Superbike: Italija – Cremona Circuit službeno je EICMA Italian Round i donosi novu borbu za bodove u završnom dijelu sezone. Brzi motocikli izvedeni iz serijskih modela, zahtjevni dvoboji i borba za svaku poziciju jamče uzbudljiv trkaći vikend, a Superbike: Italija – Cremona Circuit pratite u prijenosu uživo na Voyo u subotu 26. i nedjelju 27. rujna.

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