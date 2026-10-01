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Superbike: Italija – Cremona Circuit ,

2026 Epizoda 0

Superbike: Italija – Cremona Circuit donosi desetu rundu Svjetskog prvenstva WorldSBK 2026. i novi talijanski izazov za najbolje Superbike vozače na stazi Cremona Circuit u Lombardiji. Za razliku od lipanjske talijanske runde održane na stazi Misano World Circuit Marco Simoncelli, Superbike: Italija – Cremona Circuit službeno je EICMA Italian Round i donosi novu borbu za bodove u završnom dijelu sezone.

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  • 2026

27:06
Superbike: Italija – Cremona Circuit - 2026 - Superbike: Italija - Superpole (kvalifikacije)

Superbike: Italija - Superpole (kvalifikacije)

Superbike: Italija – Cremona Circuit donosi desetu rundu Svjetskog prvenstva WorldSBK 2026. i novi talijanski izazov za najbolje Superbike vozače na stazi Cremona Circuit u Lombardiji. Za razliku od lipanjske talijanske runde održane na stazi Misano World Circuit Marco Simoncelli, Superbike: Italija – Cremona Circuit službeno je EICMA Italian Round i donosi novu borbu za bodove u završnom dijelu sezone.
59:06
Superbike: Italija – Cremona Circuit - 2026 - Superbike: Italija - Utrka 1

Superbike: Italija - Utrka 1

Superbike: Italija – Cremona Circuit donosi desetu rundu Svjetskog prvenstva WorldSBK 2026. i novi talijanski izazov za najbolje Superbike vozače na stazi Cremona Circuit u Lombardiji. Za razliku od lipanjske talijanske runde održane na stazi Misano World Circuit Marco Simoncelli, Superbike: Italija – Cremona Circuit službeno je EICMA Italian Round i donosi novu borbu za bodove u završnom dijelu sezone. Brzi motocikli izvedeni iz serijskih modela, zahtjevni dvoboji i borba za svaku poziciju jamče uzbudljiv trkaći vikend.
33:03
Superbike: Italija – Cremona Circuit - 2026 - Superbike: Italija - Sprint utrka

Superbike: Italija - Sprint utrka

Superbike: Italija – Cremona Circuit donosi desetu rundu Svjetskog prvenstva WorldSBK 2026. i novi talijanski izazov za najbolje Superbike vozače na stazi Cremona Circuit u Lombardiji. Za razliku od lipanjske talijanske runde održane na stazi Misano World Circuit Marco Simoncelli, Superbike: Italija – Cremona Circuit službeno je EICMA Italian Round i donosi novu borbu za bodove u završnom dijelu sezone. Brzi motocikli izvedeni iz serijskih modela, zahtjevni dvoboji i borba za svaku poziciju jamče uzbudljiv trkaći vikend.
1:08:24
Superbike: Italija – Cremona Circuit - 2026 - Superbike: Italija - Utrka 2

Superbike: Italija - Utrka 2

Superbike: Italija – Cremona Circuit donosi desetu rundu Svjetskog prvenstva WorldSBK 2026. i novi talijanski izazov za najbolje Superbike vozače na stazi Cremona Circuit u Lombardiji. Za razliku od lipanjske talijanske runde održane na stazi Misano World Circuit Marco Simoncelli, Superbike: Italija – Cremona Circuit službeno je EICMA Italian Round i donosi novu borbu za bodove u završnom dijelu sezone. Brzi motocikli izvedeni iz serijskih modela, zahtjevni dvoboji i borba za svaku poziciju jamče uzbudljiv trkaći vikend.

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