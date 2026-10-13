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Superbike: Portugal - Estoril round

Superbike: Portugal - Estoril round ,

2026 Epizoda 0

Superbike: Portugal – Estoril Round donosi jedanaestu rundu Svjetskog prvenstva WorldSBK 2026. i novi izazov za najbolje Superbike vozače na legendarnoj stazi Circuito Estoril u Portugalu. Nakon uzbudljive talijanske runde u Cremoni, prvenstvo ulazi u samu završnicu sezone, a Tissot Estoril Round bit će pretposljednja prilika za osvajanje važnih bodova prije velikog finala u Jerezu. Brzi motocikli izvedeni iz serijskih modela, zahtjevna staza i neizvjesni dvoboji za svaku poziciju jamče još jedan uzbudljiv trkaći vikend, a Superbike: Portugal – Estoril Round pratite u prijenosu uživo na Voyo u subotu 10. i nedjelju 11. listopada.

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  • 2026

31:24
Superbike: Portugal - Estoril round - 2026 - Superbike: Portugal - Superpole (kvalifikacije)

Superbike: Portugal - Superpole (kvalifikacije)

Superbike: Portugal – Estoril Round donosi jedanaestu rundu Svjetskog prvenstva WorldSBK 2026. i novi izazov za najbolje Superbike vozače na legendarnoj stazi Circuito Estoril u Portugalu. Nakon uzbudljive talijanske runde u Cremoni, prvenstvo ulazi u samu završnicu sezone, a Tissot Estoril Round bit će pretposljednja prilika za osvajanje važnih bodova prije velikog finala u Jerezu. Brzi motocikli izvedeni iz serijskih modela, zahtjevna staza i neizvjesni dvoboji za svaku poziciju jamče još jedan uzbudljiv trkaći vikend, a Superbike: Portugal – Estoril Round pratite u prijenosu uživo na Voyo u subotu 10. i nedjelju 11. listopada.
56:02
Superbike: Portugal - Estoril round - 2026 - Superbike: Portugal - Utrka 1

Superbike: Portugal - Utrka 1

Superbike: Portugal – Estoril Round donosi jedanaestu rundu Svjetskog prvenstva WorldSBK 2026. i novi izazov za najbolje Superbike vozače na legendarnoj stazi Circuito Estoril u Portugalu. Nakon uzbudljive talijanske runde u Cremoni, prvenstvo ulazi u samu završnicu sezone, a Tissot Estoril Round bit će pretposljednja prilika za osvajanje važnih bodova prije velikog finala u Jerezu. Brzi motocikli izvedeni iz serijskih modela, zahtjevna staza i neizvjesni dvoboji za svaku poziciju jamče još jedan uzbudljiv trkaći vikend, a Superbike: Portugal – Estoril Round pratite u prijenosu uživo na Voyo u subotu 10. i nedjelju 11. listopada.
32:50
Superbike: Portugal - Estoril round - 2026 - Superbike: Portugal - Sprint utrka

Superbike: Portugal - Sprint utrka

Superbike: Portugal – Estoril Round donosi jedanaestu rundu Svjetskog prvenstva WorldSBK 2026. i novi izazov za najbolje Superbike vozače na legendarnoj stazi Circuito Estoril u Portugalu. Nakon uzbudljive talijanske runde u Cremoni, prvenstvo ulazi u samu završnicu sezone, a Tissot Estoril Round bit će pretposljednja prilika za osvajanje važnih bodova prije velikog finala u Jerezu. Brzi motocikli izvedeni iz serijskih modela, zahtjevna staza i neizvjesni dvoboji za svaku poziciju jamče još jedan uzbudljiv trkaći vikend, a Superbike: Portugal – Estoril Round pratite u prijenosu uživo na Voyo u subotu 10. i nedjelju 11. listopada.
54:42
Superbike: Portugal - Estoril round - 2026 - Superbike: Portugal - Utrka 2

Superbike: Portugal - Utrka 2

Superbike: Portugal – Estoril Round donosi jedanaestu rundu Svjetskog prvenstva WorldSBK 2026. i novi izazov za najbolje Superbike vozače na legendarnoj stazi Circuito Estoril u Portugalu. Nakon uzbudljive talijanske runde u Cremoni, prvenstvo ulazi u samu završnicu sezone, a Tissot Estoril Round bit će pretposljednja prilika za osvajanje važnih bodova prije velikog finala u Jerezu. Brzi motocikli izvedeni iz serijskih modela, zahtjevna staza i neizvjesni dvoboji za svaku poziciju jamče još jedan uzbudljiv trkaći vikend, a Superbike: Portugal – Estoril Round pratite u prijenosu uživo na Voyo u subotu 10. i nedjelju 11. listopada.

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