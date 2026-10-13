2026 Br. epizoda: 1

Superbike: Španjolska – Pirelli Round donosi uzbudljivu završnicu Svjetskog Superbike prvenstva 2026. na legendarnoj stazi Circuito de Jerez – Ángel Nieto. U subotu 17. i nedjelju 18. listopada najbolji svjetski motociklisti odmjerit će snage u odlučujućim utrkama sezone. Brzina, napeti dvoboji i borba za naslov prvaka obilježit će Superbike: Španjolska – Pirelli Round, posljednju postaju ovogodišnjeg WorldSBK prvenstva. Gledaj uživo na Voyo u subotu 17.10. i nedjelju 18.10.!

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