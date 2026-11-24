Tacoma FD
'Tacoma FD' urnebesna je američka humoristična serija o vatrogascima iz kišovitog grada Tacome, koji zbog nedostatka požara imaju previše slobodnog vremena. Predvođeni zapovjednikom Terryjem McConkyjem i kapetanom Eddiejem Penisijem, dane provode smišljajući podvale, organizirajući neobična natjecanja i upadajući u komične nevolje. Od kreatora komedije „Super Troopers” stiže serija 'Tacoma FD' puna apsurdnog humora, prijateljskih rivalstava i urnebesnih situacija. Kad nema požara, ovi vatrogasci sami stvaraju kaos!Prikaži više
Sezona 1'Tacoma FD' urnebesna je američka humoristična serija o vatrogascima iz kišovitog grada Tacome, koji zbog nedostatka požara imaju previše slobodnog vremena. Predvođeni zapovjednikom Terryjem McConkyjem i kapetanom Eddiejem Penisijem, dane provode smišljajući podvale, organizirajući neobična natjecanja i upadajući u komične nevolje. Od kreatora komedije „Super Troopers” stiže serija 'Tacoma FD' puna apsurdnog humora, prijateljskih rivalstava i urnebesnih situacija. Kad nema požara, ovi vatrogasci sami stvaraju kaos!Žanr: Komedija, SitcomGlumci: Kevin Heffernan, Steve Lemme, Marcus Henderson, Gabriel HoganDržava: SAD
23:49
1. epizoda
Novi zapovjednik vatrogasne postaje u Tacomi, Terry McConky, nalazi se pod povećalom gradskog vijeća, koje od njega traži da poboljša rezultate postaje. No njegova ekipa ugrožava mu posao upuštajući se u apsurdno natjecanje za neobičnu nagradu.
Dostupno još 1 dan